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İnek sürüsüne çarpmamak için manevra yapan araç dereye uçtu


Otomobil sürücüsü önüne bir anda çıkan inek sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün ani manevrası sonucu kontrolden çıkan araç dereye uçtu.

Arnavutköy Yavuz Selim Caddesi’nde meydana gelen kazada 34 SHK 63 plakalı aracı ile seyahat eden Muhammet Bingöl (18) önüne bir anda çıkan inek sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün ani manevrası sonucu kontrolden çıkan araç yol kenarındaki dereye uçtu.

Ağır yaralanan Muhammet Bingöl’e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte araçtan çıkarılan sürücü baygın şekilde dakikalarca yerde yattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Bingöl daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlatırken o esnada caddeden başka bir aracın veya yayanın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Olay yerinde bulunan görgü tanığı olan Atakan Güldür, “Ben parkta oturuyordum, baktım araç yukarıdan aşağıya hızlı şekilde gelirken, inekler aniden yola çıktı. İnekler yola çıkınca ineklere vurmamak için direksiyonu sola kırdı, sonra dereye uçtu. Ben yardım etmek için hemen koştum ve ambulansı aradım” diye konuştu.

📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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