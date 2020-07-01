Kıdem Tazminatı için Kadıköy ve Kartal Belediye İşçileri Eyleme yapacak

Kıdem Tazminatı için Kadıköy ve Kartal Belediye İşçileri Eyleme yapacak

Disk/Genel İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubeden yapılan açıklamada, yarın(Çarşamba) günü Kadıköy Belediyesi Merkezi bina önünde ve Kartal’da Kartallı Kazım meydanından Kartal meydana kadar yürüyüşle Kartal meydanda basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle “ Pandemi koşullarında 82 milyon insan yaşam mücadelesi verirken, işçiler olarak bizler, canımızı, işimizi ve gelirimizi korumak için mücadele verirken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler kıdem tazminatımıza el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma dayatmaktadır.

Kıdem tazminatı bize çocuklarımızın emanetidir! Kıdem tazminatına sahip çıkmak emeğimize, geleceğimize, memleketimize sahip çıkmaktır.

Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya, budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan mahrum etmeye yönelik her girişim direniş ile karşılanacaktır.

İşçi sınıfının kıdem tazminatına dair hassasiyetini, örgütlü ve kararlı bir irade olarak işyeri eylemlerine, yürüyüşlere, meydanlara, direnişlere, grevlere ve dişe diş bir mücadeleye taşıma kararlılığını haykırmak için…

DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI İST.AND.YK. 1 NOLU ŞUBE

Tarih : 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü

Saat : 12.00

Yer : Kadıköy Belediyesi Merkez Bina Önü

Tarih : 03 Temmuz 2020 Cuma günü

Saat : 14.00 Yer: Kartal Meydanı (Kartallı Kazım Meydanı yürüyüşle)