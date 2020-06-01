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Ahmet Şimşek Koleji
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Kadıköy’de intihara kalkışan kadın dikkat çekti!


Kadıköy’de apartmanın balkonundan çıplak şekilde bir kadın kendini aşağıya bırakarak intihara kalkıştı. Kadının balkondan atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.

Olay Yoğurtçu Parkı sokak üzerinden bulunan binada 11.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demir parmaklıklarına oturdu. Çıplak bir vaziyette demir parmaklıklarda bekleyen kadın daha sonra demir parmaklıklardan kendini pencere tarafına alarak 5’nci kattan aşağıya bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Vatandaşların çığlıkları arasında itfaiyenin minderi üzerine çakılan kadına ilk müdahaleye olay yerindeki 112 Sağlık Ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri yaralı olan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadın hastanede tedavi altına alırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İntihar anı kamerada

Kadıköy’de çıplak bir şekilde balkondan atlayan kadının atlama anı kameralar tarafından kaydedildi. Balkonda bir müddet çıplak vaziyette duran kadın daha sonra kendini aşağıya bıraktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İntiharı gören Kubilay Küçüksolmaz, “Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler“ diye konuştu.

📆 25 Haziran 2020 Perşembe 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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