İstanbul’da LGS sınavı süresince öğrencilere, velilere ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da LGS sınavı süresince öğrencilere, velilere ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı’nın yapılacağı saatlerde İETT, özel halk otobüsleri ile metrobüsler ücretsiz olacağı öğrenildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Liselere Giriş Sınavı sürecinde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS’nin yapılacağı tarihte İstanbul’da İETT ve özel halk otobüsleriyle metrobüs araçları, öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı öğrenildi.