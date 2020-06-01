Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.