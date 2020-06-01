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Kadıköy’de Fenerbahçe – Kayserispor maçında 10 bin karton taraftar olacak


Sarı Kanarya’nın seyircisiz maçında kartondan taraftarlar yer alacak. Korona virüs nedeniyle yarın seyircisiz oynanacak olan Fenerbahçe – Kayserispor mücadelesinde tribünlerde 10 bin karton sarı-lacivertli taraftar yer alacak.

Süper Lig’e korona virüs sebebiyle verilen ara yarın sona eriyor. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, yarın Kadıköy’de Kayserispor’u konuk edecek. Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle mücadele seyircisiz oynanacakken sarı-lacivertli kulüp, tarafların kartondan resimlerini ise Ülker Stadı’na yerleştirdi. Maraton alt tribünü başta olmak üzere 10 bini aşkın kartonlar, koltuktaki yerlerini aldı.

Öte yandan stada pandemi nedeniyle büyük mücadele gösteren sağlık çalışanları için teşekkür pankartı da tribünlere asılırken, hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarların da fotoğrafları özel bölümlerde ye aldı.

📆 11 Haziran 2020 Perşembe 20:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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