Sağlık Bakanı Koca’dan, “Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak…”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başlıkları:

“Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.”

“Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.”

”Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.”

“Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.”

“Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.”

“Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız.”

“(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.”