Çelik Halat Nedir, Bakımı Nasıl Yapılır?

Materyali çelikten oluşan tel ve örgü şeklinde oluşturulmuş bir üründür. Halat seçerken sağlamlık ve dayanıklılık açısından dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Buna göre;iş yüküne bağlı olarak doğru kullanım ile kullanılan halatın uzun ömürlü olması önem taşır. Kullanım şekli itibari ile de doğru halatı seçmek ve öncelikle kullanılacak halatın özellikleri esnekliği, dayanıklılık gücü ve biçimi önemlidir. Çelik Halat alırken çapı, uzunluğu, yapısı, Kopma gücü, cinsi ve kaplama şekli anlatılarak, bunlar hakkında bilgi sahibi olunarak alınmalıdır.

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Bakım ve Yağlama

Vinç gibi makinelerde sıklıkla kullanılan bu halatlar, devamlı olarak kontrol ve kullanım ömrünü uzun tutmak için bakım gerektirir. Sık kullanılan makaralarda, vinçlerde sürekli olarak bir işleyiş içinde olan halatlar yağlanma gerektirebilir. Söylediğimiz gibi yağlama işlemi de halatın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Rutin ve periyodik kontroller bu ürünlerde genel olarak her türlü hasar veya başka sebeplerden oluşan aşınmalar için önlem alınması açısından gereklidir. Deformasyon, ısı hasarı, korozyon gibi aşınma şekilleri periyodik yapılan kontrolleri kapsar.

Kontrol Aşaması

Sürekli olarak her halatın her santimi kontrol edilmelidir. Makarada sarılan bölge, daha çok üst üste gelen kısımlar, kaldırma işlemi yapan vinçlerde yük göstergelerinin olduğu bölgeler, aşınmaya ve ısıya maruz kalan kısımlar önemli noktalardır.

Çelik Halatlarda Direnç

Swagedhalat grupları daha ağır şartlarda kullanımlar için tercih edilen Halat türüdür. Direnç ve dayanıklılık açısından iyi bir performans elde etmek için avantajlı bir üründür. Basınç halinde iyi bir direnç gösterme, esneme ve çekme durumlarında daha az çap kaybının düşmesi, minimum Kopma yükü, fazla katmanlı sarılmış, halatın üst üste bindiği durumlarda iyi bir direnç göstermesi ve oluşabilecek her türlü hasarın minimum seviyeye inmesini sağlar. Dönmeye meyilli olan halatlar ise tellerin dönerek sarılmasından oluşur. Tek yönlü olan Halatlarda dönme özelliği yoktur. Bu sebeple dönmeye karşı bir dayanıklılıkları yoktur. Bu donanımlı halat tipi daha işlevsel ve daha işe yarar olacaktır. Daha kapsamlı, donanımlı ve aradığınız nitelikte halatlar için Hamdi Küçük firmasının sitesini ziyaret edebilirsiniz.