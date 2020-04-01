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Ahmet Şimşek Koleji
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KIRMIZI SARDUNYALAR….


Kırmızı sardunyalar salınan pencere kenarlarından, ayak izlerine takılıyor yüreğim… 

Dilime doladığım itaatkâr sevişmeler tiyatrosunda, 

En sevdiğim konçerto ağır ağır salınıyor… 

Tanrılar ve tanrıçalar meydanları dolanırken; 

Ahkâm kesen sevdasızlar sokağında, 

Yüreğini nadasa bırakmış virane yüzler hırçınca dalaşıyor! 

Severim sardunyaları! 

Kırmızı sardunyaları, tutkuyla severim…. 

Üzerine, şiirler yazarım ayak seslerinin bıraktığı izlere… 

Sokağı saran kahve kokusunda, gülüşün takılır aklıma! 

Rüzgar, şiirlerime soluğun gibi dokunur, ürperirim! 

Uzakta boğulan fren seslerine öfke duyarım! 

Ölesiye bağıran gazete haberlerine 

Ucuzca çalınan kornalara 

Takunya seslerine 

Can havli yaşıyormuşçasına atılan naralara Delirmiş gökgürültüsüne 

Adama, kadına, ona, buna, şuna! 

Canı burnunda patlayan yağmurlara… 

Herşeye! 

Herşeye! 

Öfke duyarım, şiirlerimle soluğunun arasına giren herşeye! 

Severim sardunyaları! 

Kırmızı sardunyaları, tutkuyla severim…. 

Üzerine, şiirler yazarım ayak seslerinin bıraktığı izlere… 

Ayak seslerinin bıraktığı izlere; şiirler yazarım… 

 Süheyla Güney Avcı

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📆 26 Nisan 2020 Pazar 15:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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