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Taksim’de büyük değişim havadan görüntülendi


Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde korona virüs(Covid-19) nedeniyle oluşan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kalabalıktan yürünmeyen İstiklal Caddesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevliler dışında kimse bulunmadığı görüldü.

Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim’de büyük değişim – Tıkla İzle

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) şehirlerde büyük değişimlere neden oluyor. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul’un en kalabalık noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs salgını öncesinde kalabalıktan vatandaşların yürümekte zorlandığı gözüküyor. Virüs salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildikten sonra ise meydanlar ve caddeler bomboş kaldı. Havadan çekilen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin bom boş hali adeta hayalet şehri andırıyor.

📆 25 Nisan 2020 Cumartesi 14:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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