Kadıköy’de 23 Nisan’ın 100’üncü Yılında Gökyüzüne binlerce balon uçuruldu

Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliklerde, Kadıköylüler balkonlardan, aynı anda gökyüzüne balonlar bıraktı ve Süreyya Operası’nda gerçekleşen “Yüzyılın Çocukları” konserini evlerinden online izlediler.

Kadıköy Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıdı. Kadıköy’ün 21 mahallesinde Kadıköy Belediyesi’nin bando ve müzik sistemli araçları sokakları şenlendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Kadıköylü çocuklar balkon ve pencerelerinden bayrak ve balonları ile bu coşkuya ortak oldu. Saat 15:30’a gelindiğinde tüm mahallelerden aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

BAYRAM COŞKUSUNU EVLERE BELEDİYE BANDOSU TAŞIDI

Kadıköy Belediyesi 23 Nisan etkinliklerini Kadıköy’ün her mahallesine, sokağına taşıdı. Çocukların 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için evlerin balkonları, camları adeta birer 23 Nisan köşesine dönüştü. Çocuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyerek, yaptıkları resimleri camlarına yapıştırdı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bandolar sevilen marş ve şarkılarla Kadıköy sokaklarını renklendirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, balkonlarında bulunan Kadıköylülere seslendi: “Bugün burada bu şekilde kutlamak zorunda kaldık bayramımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllarda, Kadıköylülerle bu bayramı kutlamak dileğiyle.” dedi.

SÜREYYA OPERASI’NDA 23 NİSAN KONSERİ

Teknoloji ve internet sayesinde, 23 Nisan için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında özel bir konser düzenlendi. Online olarak Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 23 Nisan özel yayınında Keman virtüözü Cihat Aşkın, basbariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili’ye, bestesi ise Cihat Aşkın’a ait olan “Yüzyılın Çocukları” adlı marşı ilk kez icra etti. “Yüzyılın Çocukları” adlı marşın ardından sanatçılar “Ankara’nın Taşına Bak”, “Manastır Türküsü”, “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” gibi sevilen eserleri de seslendirdiler.

Galeri