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Ahmet Şimşek Koleji
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Bakan Koca: “Bugün düne göre önemli oranda hasta sayısı düştü”


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Bugün 37 bin 535 test yaptık. Bu sonuçlara göre 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Bugün düne göre önemli oranda hasta sayısı düştü.

Toplam vaka sayımız 98 bin 674 ulaştı. 117 hastamızı kaybettik, düne göre düşüş var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bin 814 bunların 985 solunumu yapay yolla sağlanıyor.

Hem yoğun bakım hastamızda hem de entübe hastamızda düşmeler var. Bugün iyileşen hasta sayımız bin 559, toplam iyileşen hasta sayımız ise 16 bin 477’ye ulaştı” dedi.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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