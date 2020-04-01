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İstanbul’da belediye otobüsü önce kamyona sonra direk ve ağaca çarptı


İçinde yolcu varken kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bazı yolcular yaralandı.

Beşiktaş’ta belediye otobüsü dehşet saçtı – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan belediye otobüsü önce bir kamyona, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada otobüs şoförü, kamyon şoförü ve otobüsle bulunan bazı yolcular yaralandı.

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

📆 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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