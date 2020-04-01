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Ahmet Şimşek Koleji
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Polis ekipleri kısıtlamaya uymayanları havadan drone ile takip etti


Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri kısıtlamaya uymayanları havadan drone ile takip etti.

Bir grup gencin sokakta top oynadığının drone ile belirlenmesinin ardından polis araçları hemen sokağa gitti. Kısıtlama kurallarına uymayan gençler karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken, gençlerin yaşadığı panik ve komik anlar havadan görüntülendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında ilginç bir manzara ile karşılaştı. Fatih Mahallesi’nde drone destekli kontroller yapan ekipler, droneden sokakta top oynayan gençleri tespit etti. Bunun üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Polis araçlarını gören gençler binaların arasında ve ormanlık alana kaçıştı. Gençleri izleyen mahalle sakini kadınlar da polisleri görünce evlerine koştu.

Gençlerin top oynaması ve kaçışması, kadınların evlerine koşması drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Komik görüntüler gençlerin evlerine girmesiyle son buldu.

📆 19 Nisan 2020 Pazar 20:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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