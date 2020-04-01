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Selami Öztürk’ün mutfaktaki hünerlerini sergilediği o görüntüler!


Dünyada salgın hastalık olarak bilinen korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından herkes evlerde hayatını sürdürürken,Kadıköy eski Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk’te mutfaktan bir görüntü verdi. Uzun süre Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra bir süredir aktif siyasette de pek görünmeyen Öztürk, bu kez mutfakta yaprak sarma konusundaki marifetini sergiledi.

Evinin mutfağında gerçekleştirdiği, “Sokağa çıkma yasağı varsa, çözümü de var” diyerek yaprak sarma görüntülerini sosyal medya hesabından sevdikleriyle paylaştı.

İşte Selami Öztürk’ün mutfaktaki o özel görüntüleri;

 

EVDE KAL… Kaldım..😁😁

Gepostet von Selami Öztürk am Samstag, 18. April 2020
📆 18 Nisan 2020 Cumartesi 21:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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