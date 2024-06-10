İçindekiler
Suudi Arabistan Elektronik Vize Başvurusu. 1
Suudi Arabistan E-Vize Nedir?. 1
Suudi Arabistan e-Vize Başvuru Nasıl Yapılır: 1
Suudi Arabistan E-Vize Ücreti Ne Kadar?. 2
Suudi Arabistan E-Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar. 2
Suudi Arabistan E-Vize İçin Önemli Fotoğraf Detayları 3
Suudi Arabistan’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının, güncel vize başvuru şartları, vize ücretleri ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mağdur olmamaları açısnıdan önemlidir. Hac, umre ya da turistik seyahat için Suudi Arabistan seyahatinizi planlamak için Suudi Arabistan e-vize başvurusu hakkında hazırladığımız bu rehberi dikkatle inceleyeyip, vermiş olduğumuz adımları izleyerek vize alma sürecinizi doğru bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Bilindiği gibi Suudi Arabistan Türkiye’nin güneyinde Arap Yarımadasında bulunan bir ülkedir. Kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’a her yıl milyonlarca Müslüman seyahat gerçekleştirmektedir. Bu seyahatlere başlamadan önce ülkeden vize alınması gerekmektedir.
Suudi Arabistan seyahati için vize başvuruları, Suudi Arabistan büyükelçilik resmi sitesi ve yetkili seyahat acenteleri üzerinden yapılıp takip edilebilir.
Suudi Arabistan E-Vize ülkeyi ziyaret edecek kişilerin ülkede 90 güne kadar kalmalarına izin veren, bir yıllık, çok girişli bir vizedir. Bu e-vize, turizm amaçlı faaliyetler, etkinlikler, aile ve akraba ziyaretleri, eğlence ve Umre (Hac hariç) gibi seyahatler için kullanılabilir. Ancak, e-vize eğitim gibi bazı faaliyetleri kapsamamaktadır, dolayısıyla başvuru sürecinde dikkat edilmelidir.
Suudi Arabistan, 17 Ekim 2023 itibarıyla Türkiye’yi turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna dahil etmiştir. Bu yeni düzenleme ile Türkiye vatandaşları, umuma mahsus ve resmi pasaportları ile turistik, iş, umre ve aile ziyareti amaçlı e-vizelerini online olarak veya havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden alabileceklerdir. E-vize uygulaması, Hac farizasını kapsamamaktadır.
Suudi Arabistan’ın kullandığı e-vize sistemine dahil olan Türkiye cumhuriyeti vatandaşları da diğer ülkeler gibi belirli vize türleri için online başvuru yapabilmektedir.
Suudi Arabistan E-Vize başvuruları, eksiksiz evrak teslimi sonrasında genellikle 3 ila 5 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Resmi tatillerde veya beklenmeyen durumlarda bu süre bir miktar daha uzayabilir.
Suudi Arabistan e vize ücretleri yaklaşık olarak 535 SAR (143 USD) civarındadır. Bu ücret taban vize ücreti olup çeşitli ek ücretlerle birlikte aşağıda gösterildiği gibi 175 USD civarındadır. Ücretler döviz fiyatlarına göre Türk vatandaşları için küçük değişiklikler gösterebilir.
Aşağıdaki fiyatlar 2024 yılına aittir. Suudi Arabistan vize ücreti belirlenirken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na ödenen e-Vize harcı ve hizmet bedeli ayrı olarak belirlenmiştir.
|Vize Süresi
|Vize Tipi
|Giriş Sayısı
|İşlem Süresi
|Toplam Ücret
|1 Yıllık
|E-Vize
|Çok Girişli
|1-3 İş Günü
|175 USD
|1 Yıllık
|Umre Vizesi
|Çok Girişli
|1-3 İş Günü
|175 USD
|1 Yıllık
|Turistik
|Çok Girişli
|1-3 İş Günü
|175D
Suudi Arabistan e-vize başvurusunda bulunacak adaylardan istenen başvuru evrakları arasında 2 adet biyometrik fotoğraf da bulunmaktadır. Biyometrik fotoğrafların belirli standartlara uygun olması gerekmektedir.
Fotoğraf Ölçüleri:
Fotoğraf Özellikleri:
Bu fotoğraf kurallarına uymanız, Suudi Arabistan vize başvurunuzun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve başvurunun olumsuz sonuçlanma riskini azaltır.
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