İçindekiler

Suudi Arabistan Elektronik Vize Başvurusu. 1

Suudi Arabistan E-Vize Nedir?. 1

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Suudi Arabistan e-Vize Başvuru Nasıl Yapılır: 1

Suudi Arabistan E-Vize Ücreti Ne Kadar?. 2

Suudi Arabistan E-Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar. 2

Suudi Arabistan E-Vize İçin Önemli Fotoğraf Detayları 3

Suudi Arabistan Elektronik Vize Başvurusu

Suudi Arabistan’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının, güncel vize başvuru şartları, vize ücretleri ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mağdur olmamaları açısnıdan önemlidir. Hac, umre ya da turistik seyahat için Suudi Arabistan seyahatinizi planlamak için Suudi Arabistan e-vize başvurusu hakkında hazırladığımız bu rehberi dikkatle inceleyeyip, vermiş olduğumuz adımları izleyerek vize alma sürecinizi doğru bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Bilindiği gibi Suudi Arabistan Türkiye’nin güneyinde Arap Yarımadasında bulunan bir ülkedir. Kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’a her yıl milyonlarca Müslüman seyahat gerçekleştirmektedir. Bu seyahatlere başlamadan önce ülkeden vize alınması gerekmektedir.

Suudi Arabistan seyahati için vize başvuruları, Suudi Arabistan büyükelçilik resmi sitesi ve yetkili seyahat acenteleri üzerinden yapılıp takip edilebilir.

Suudi Arabistan E-Vize Nedir?

Suudi Arabistan E-Vize ülkeyi ziyaret edecek kişilerin ülkede 90 güne kadar kalmalarına izin veren, bir yıllık, çok girişli bir vizedir. Bu e-vize, turizm amaçlı faaliyetler, etkinlikler, aile ve akraba ziyaretleri, eğlence ve Umre (Hac hariç) gibi seyahatler için kullanılabilir. Ancak, e-vize eğitim gibi bazı faaliyetleri kapsamamaktadır, dolayısıyla başvuru sürecinde dikkat edilmelidir.

Suudi Arabistan, 17 Ekim 2023 itibarıyla Türkiye’yi turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna dahil etmiştir. Bu yeni düzenleme ile Türkiye vatandaşları, umuma mahsus ve resmi pasaportları ile turistik, iş, umre ve aile ziyareti amaçlı e-vizelerini online olarak veya havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden alabileceklerdir. E-vize uygulaması, Hac farizasını kapsamamaktadır.

Suudi Arabistan’ın kullandığı e-vize sistemine dahil olan Türkiye cumhuriyeti vatandaşları da diğer ülkeler gibi belirli vize türleri için online başvuru yapabilmektedir.

Suudi Arabistan E-Vize başvuruları, eksiksiz evrak teslimi sonrasında genellikle 3 ila 5 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Resmi tatillerde veya beklenmeyen durumlarda bu süre bir miktar daha uzayabilir.

Suudi Arabistan e-Vize Başvuru Nasıl Yapılır:

Öncelikle Almak İstesiğiniz Vize Türünü Belirleyin: Seyahat amacınıza uygun vize türünü seçin (turistik, ticari, umre, aile ziyareti vb.) belirleyin. Gerekli Evrakları Önceden Hazırlayın: Gerekli evrakları doğru, eksiksiz ve güncel olarak tamamlayın. Başvuru Süreci: Başvurunuzu Suudi Arabistan Konsolosluğu sitesi, konsolosuğun yetkilendirdiği vize başvuru merkezleri veya yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yapın. Başvurunuzu Takip Edin: Başvuru sürecini ve sonucunu dikkatle takip edin. Eksik evrak ve başka konular hakkında duyarlı olun.

Suudi Arabistan E-Vize Ücreti Ne Kadar?

Suudi Arabistan e vize ücretleri yaklaşık olarak 535 SAR (143 USD) civarındadır. Bu ücret taban vize ücreti olup çeşitli ek ücretlerle birlikte aşağıda gösterildiği gibi 175 USD civarındadır. Ücretler döviz fiyatlarına göre Türk vatandaşları için küçük değişiklikler gösterebilir.

Aşağıdaki fiyatlar 2024 yılına aittir. Suudi Arabistan vize ücreti belirlenirken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na ödenen e-Vize harcı ve hizmet bedeli ayrı olarak belirlenmiştir.

Vize Süresi Vize Tipi Giriş Sayısı İşlem Süresi Toplam Ücret 1 Yıllık E-Vize Çok Girişli 1-3 İş Günü 175 USD 1 Yıllık Umre Vizesi Çok Girişli 1-3 İş Günü 175 USD 1 Yıllık Turistik Çok Girişli 1-3 İş Günü 175D

Suudi Arabistan E-Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar

Pasaport:

Vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.

Pasaportunuz 10 yıldan eski veya hasarlı olmamalı ve en az 2 boş sayfası bulunmalıdır.

Yabancı uyruklu başvuru sahipleri için, dönüşten itibaren 3 ay daha geçerli oturum izni kartı gereklidir.

Vize Başvuru Formu:

Form eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Gerekli bütün imza kutucukları imzalanmalı, formun imzalandığı tarih belirtilmelidir.

Reşit olmayan kişilerin formları hem anne hem de baba tarafından imzalanmış olmalıdır.

tarafından imzalanmış olmalıdır. Formlar mavi veya siyah kalemle veya bilgisayar kullanılarak doldurulabilir.

Vesikalık Fotoğraf:

Fotoğraf son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalı ve eski vizelerde kullanılmamış olmalıdır.

Yüzün ve gözlerin doğrudan objektife bakması, yüzün tamamı, kulakların ve alnın görünür olması gereklidir.

Fon rengi beyaz ve fotoğraf ölçüleri 35 mm x 45 mm olmalıdır.

Sağlık Sigortası Yapılmalıdır:

Yolculuk ve kalınacak süreyi kapsayan, tüm tedavi masraflarını karşılayan, vefat halinde cenazenin ülkeye naklini içeren minimum 30.000 € teminatlı yurtdışı seyahat sigortası yapılmalı, sigorta evrakı başvuru formuna eklenmelidir.

Sigorta “ıslak imzalı ve kaşeli” olmalıdır. Sigorta tarihi seyahat tarihinden bir gün önce başlayıp dönüş tarihinden bir gün sonrasını kapsamalıdır.

Konaklama Belgesi:

Tüm seyahat süresini kapsayan, mekan ya da otelin adı, adresi ve birlikte seyahat edecek yolcuların tam isimlerinin yer aldığı onaylı otel rezervasyonu da forma eklenmelidir.

Ulaşım Rezervasyonları:

Seyahate dair önceden yapılmış rezervasyonlar (otobüs, tren, uçak vb.) PNR (rezervasyon numaraları) ya da bilet numarası, yolcuların isimleri ve seyahat tarihlerini içermelidir.

Rezervasyon evrakında Türkiye’den çıkış ve dönüş tarihleri bulunmalıdır.

Kendi aracı ile seyahat edecek başvuru sahipleri için güzergâh dilekçesi, yeşil sigorta, uluslararası geçerli ehliyet ve araç ruhsat fotokopileri istenebilir.

Suudi Arabistan E-Vize İçin Önemli Fotoğraf Detayları

Suudi Arabistan e-vize başvurusunda bulunacak adaylardan istenen başvuru evrakları arasında 2 adet biyometrik fotoğraf da bulunmaktadır. Biyometrik fotoğrafların belirli standartlara uygun olması gerekmektedir.

Fotoğraf Ölçüleri:

Boyut: 35 mm genişliğinde ve 45 mm yüksekliğinde olmalıdır.

Fotoğraf Özellikleri:

Arka Fon: Beyaz ve desensiz olmalıdır. Üzerine gölge düşmemelidir.

Beyaz ve desensiz olmalıdır. Üzerine gölge düşmemelidir. Durum: Kişinin son halini yansıtmalıdır; en fazla 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Kişinin son halini yansıtmalıdır; en fazla 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Saç ve Yüz: Saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olmalıdır. Yüz net bir şekilde görünmelidir.

Saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olmalıdır. Yüz net bir şekilde görünmelidir. Başörtüsü: Başörtülü bayanlar, yanaklarını ve yüz hatlarını kapatmadan başörtülerini örtebilirler.

Başörtülü bayanlar, yanaklarını ve yüz hatlarını kapatmadan başörtülerini örtebilirler. Aksesuarlar: Güneş gözlüğü, şapka, başlık gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. Yüzde sökülüp takılabilen aksesuarlar fotoğraf çekiminden önce çıkarılmalıdır.

Güneş gözlüğü, şapka, başlık gibi aksesuarlar kullanılmamalıdır. Yüzde sökülüp takılabilen aksesuarlar fotoğraf çekiminden önce çıkarılmalıdır. Gözlük: Kalın çerçeveli ve renkli camlı gözlükler kullanılmamalıdır. Gözler net bir şekilde görünmelidir.

Bu fotoğraf kurallarına uymanız, Suudi Arabistan vize başvurunuzun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve başvurunun olumsuz sonuçlanma riskini azaltır.