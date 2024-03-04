“Tortum Parfümleri” Riyad’da IBF Türkiye – Suudi Arabistan Fuarı’nda…

Milli Gururumuz ‘Tortum Parfümleri’ 27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan Fuarı’nda

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İhracatı Geliştirme Komisyonu İcra Kurulu Üyesi Erzurmlu İş insanı Serkan Demir, kısa süre önce doğup büyüdüğü toprakların ismini verdiği memleketinde yüzde yüz öz sermayeli yerli ve milli üretim olan ‘Tortum Parfümleri’ 27. IBF Suudi Arabistan Fuarına katılmanın haklı gururunu yaşıyor.

İLK YERLİ VE MİLLİ ‘TORTUM PARFÜMLERİ’ RİYAD PAZARINDA

İş adamı Serkan Demir kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan, rengi ve kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanan Tortum Parfümleri’nin yurt içi, yurt dışında satış şubelerinin sayısını her geçen gün artırarak ekonomiye katkı sağlamanın gurur ve heyecanı yaşadı.

‘RİYAT’DA YATIRIMCI BİR DADAŞ OLMAK AYRI BİR GURU VERİCİ’

Suudi Arabistan Türk Ürünleri İhracat Fuarı Organizasyonunda önemli bir görev alan Serkan Demir, Suudi Arabistan Masa Liderliği’ne atanması ile ülkemiz adına önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, ‘Hayatım boyunca birçok işle meşgul oldum, yurt içi ve yurt dışında pek çok insanla tanıştım. İş dünyası, siyaset, bürokrasi, STK, sanat ve spor dünyasından pek çok arkadaşım oldu. Güzeli bulmak ve paylaşmak adına mücadeleler verdim ve vermeye de devam edeceğim. Edindiğim tecrübelerle bir marka oluşturma hayalini kurdum. Hayallerimde hep Erzurum vardı. Palandöken vardı. Tortum vardı. Nerede olursam olayım bir Dadaş olarak memleketimle gurur duydum. Hiçbir zaman memleketimle olan bağımı koparmadım. İş hayatında onurumla dürüstçe mücadeleler verirken girişimci ruhumla yeniliklere her zaman açık oldum. Şİmdi özverili çalışma ekibim ile birlikte Türk iş adamı olarak Tortum Parfümlerini aynı zamanda yönetici kimliğimle Riyad’da Suudi Arabistan Pazar’nda olmamız ile MÜSİAD adına, ülkem adına, ailem adına gurur duydum.’

‘TORTUM PARFÜMLERİ, ÇİN VE JAPONYA PAZARI’NDA DA OLACAK’…

Tortum Parfümleri’nin Çin ve Japonya pazarında da olacağını kaydeden İş Adamı Serkan Demir, ‘Riyad’da Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kurucu Üyesi Sayın Erol Yarar beyefendinin katılımı ile katılacağımız fuar organizasyonu iki gün sürecek. Fuarın, iki ülke arasında olumlu geçmesini temenni ediyorum. Dışa açılma yönünde değişimin yaşandığı Suudi Arabistan, Türk iş dünyasıyla daha da yakınlaşmak istiyor. Hemen hemen her sektörün iş yapabilme potansiyeli var. Suudi Arabistan İş Formu’na Erzurum ve bölgeden çok sayıda iş insanı katılması için gayret göstereceğiz.

Bu yolda Yerli ve Milli Parfüm Tortum’u dünya ülkelerine tanıtmaya özen göstereceğiz. Suudi Arabistan ve Orta Doğu’da gördüğü ilgiyle bir dünya markası olma hedefine bir adım daha yaklaşan Tortum Parfümleri, büyümeye, ihracatını arttırmaya ve yatırım yapmaya devam edecek. Allah nasip ederse Torum Parfümleri, Çin ve Japonya pazarında da yerini alacak.

Tek düşüncemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelişen bir ekonomi, iddialı bir ulus ve dinamik bir toplum mücadelesidir. Ülkem adına, emeği geçen değerli yönetici büyüklerime teşekkür ediyorum’” dedi.