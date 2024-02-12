Acil Para Lazım Derdine Son: 100 Bin TL Şak Diye Ödenecek!

Banka, yayınladığı yeni kampanyada acil nakit ihtiyacını sıfıra indirecek 100 bin TL kredi ödeyeceğini duyurdu.

ING Bank’ın müşterilerine sunduğu fırsatlar saymakla bitmiyor. İlk olarak 100 bin TL’lik kredi ödemesinde bulunacağı ve düşük faiz ile yüksek vade avantajını sunacağını öğrendik. ING Bank, acil nakit ihtiyaçlarına yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, 100.000 TL’ye kadar olan kredileri, %3’ün altında bir faiz oranı ile sunarak dikkat çekiyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça basit. ING Bank’ın resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir. Fiziksel bir şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital platformlar üzerinden kolay ve hızlı bir başvuru süreci mevcut.

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Kampanyadan yararlanabilmek için bazı önemli şartlar bulunuyor. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve bankalara olan borçların ödenmiş olması gibi kriterler yer alıyor. Ayrıca, bankaların kara listesinde yer almamak da bu kampanyadan faydalanabilmek için gereken şartlar arasında.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, TC kimlik numaraları ile kolayca başvuru yapabilirler. ING Bank tarafından sunulan kredi seçeneklerinin vade süreleri 12 aydan 36 aya kadar değişiklik gösteriyor. Kredi faiz oranı ise başvuran kişinin kredi notuna göre belirleniyor.

ING Bank’ın bu yeni kampanyası, özellikle acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar için önemli bir imkan sunuyor. Banka bu kampanya ile vatandaşların anlık finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara hızlı bir finansal destek sağlamayı hedefliyor. Bu kampanya, özellikle düşük faiz oranı ve esnek vade seçenekleri ile dikkat çekiyor ve finansal açıdan destek arayan vatandaşlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. ING Bank’ın bu adımı, finansal hizmetler alanında dijital çözümlerin önemini ve erişilebilirliğini bir kez daha gösteriyor.