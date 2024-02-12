Zamlı Emekli bayram ikramiye miktarı netleşti! Erken hesaplara yatıyor

Zamlı emekliye bayram ikramiyesi miktarı netleşti. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi kaç para oldu? Emekli ikramiyesi erken hesaplara yatacağı öğrenildi. İşte bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika bilgiler!

Zamlı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyesi zam geleceği açıklanmıştı. Bakan tarafından verilen müjde sonrası bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL yatacak belli oldu. Ayrıca hesaplara geçeceği tarihte belli oldu.

15.2 milyon emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!

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Emekliler sürekli olarak gelecek ek zam ve ikramiye ödemeleriyle rahat bir nefes alması bekleniyor. En düşük emekli parası 10 bin TL olduğu Türkiye’de, yüzde 33.34 yapılan zam iyileştirilerek memur zammına çekilmişti.

Emekliler Mart ayı için ise oldukça umutlu. Hem Seyyanen zam hem bayram ikramiye ödemeleriyle Mart ayından itibaren emekli derin bir nefes alacak.

2024 Bayram ikramiyesi miktarı netleşti!

1000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl 1000 TL daha zamlanmış ve 2 bin TL çıkmıştı. Şimdi ise Emekliler için yeni bir emekli ikrmaiyesi zammı gündeme geldi.

En az 3 bin TL olması beklenen emekli ikramiyesi için kulislerden başka bir tartışma çıktı. Şu an için 3 bin TL kabul etmeyen emekliler, 5 bin TL ramazan bayramı ve 5 bin TL kurban bayramı ikramiyesi bekleniyor. Toplamda 10 bin TL emekli ikramiyesi kesin gibi görünüyor.

Ancak son dakika bir sürpriz daha gelerek 6 bin TL Ramazan bayramı ve 6 bin TL Kurban bayramı ikramiyesi verilmesi tartışılıyor.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu!

Emeklilere bir müjde de bayram ikramiyeleri ne zaman yatacağı oldu. Milyonlarca emekliye Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu. 10 Nisan tarihinde olan emekli ikramiyesi normalde Nisan ayının ilk haftasında yatacaktı. Ancak son dakika büyük bir sürpriz yaşandı.

Seçim olması nedeniyle emekli ikramiyeleri 31 mart seçimleri öncesi hesaplara aktarılacak. Ramazan ayının 2. haftası itibariyle Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başlayacak ve milyonlarca emekli 5 bin TL hesaplara alacak.