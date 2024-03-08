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Herkes yükseltti Renault Clio düşürdü; Bu model sadece 620.000 TL’ye satılacak…

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Herkes yükseltti Renault Clio düşürdü; Bu model sadece 620.000 TL'ye satılacak...

Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü

Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok tercih edilen marka Renault yine devreye girdi ve 620.000 TL’lik yeni elektrikli clio modelindeki kampanyayı duyurdu. Hem içi geniş hem de menzili oldukça iyi. İşte Renaul 2024 Mart ayı fiyat listesi…

Herkes yükseltti Renault Clio düşürdü; Bu model sadece 620.000 TL'ye satılacak...

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REKABETE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında zirvede yer alan Fransız dev Renault, şimdi de gözünü elektrikli araçlara dikti. Fakat sektördeki en büyük rakipleri Çinli ve Uzak Doğulu otomotiv üreticileri. Chery, BYD, Hyundai, Toyota gibi araçlar elektrikli otomobil pazarını kapattı desek yanlış olmaz. İşte tam bu noktada Renault’un 620.000 TL’lik elektrikli clio modeli ön plana çıkıyor.

AVRUPA MENŞEİLİ OLMASI AVANTAJ

BYD, Chery, Honda, Hyundai ve Toyota gibi uzak doğu asyalı otomotiv üreticileri Türkiye pazarında söz sahibi olabilmek için 1 milyon liralik ek gümrük vergileri ödemek zorunda. Ancak bu zorunluluk Avrupa merkezli otomotiv markaları için geçerli değil. Bu sebeple Renault’un yeni elektrikli otomobilinin vergiler hariç 620 bin TL olması piyasa tarafından bekleniyor.

HALİ HAZIRDA 3 MODEL BULUNUYOR

Renault.com.tr sitesinden elde edilen bilgilere göre şu anda Renaul Clio elektrikli araçlarda; equilibre, evolution, techno esprit alpine olmak üzere 3 modelini satışa sunuyor. Yeni gelecek elektrikli clio öncesinde satışa sunulanların fiyatları ise şu şekilde:

1. versiyon equilibre başlangıç fiyatı ₺906.000

7″ gösterge ekranı
yeni marka imzalı LED pure vision ön farlar
15″ jant
R&Go radyo, Bluetooth®, USB

Herkes yükseltti Renault Clio düşürdü; Bu model sadece 620.000 TL'ye satılacak...

2. versiyon evolution başlangıç fiyatı ₺1.060.000

EASY LINK 7” Multimedya sistemi: Bluetooth®, 2-USB, aux
geri görüş kamerası
anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
kablosuz apple carPlay, android auto

3. versiyon techno esprit alpine başlangıç fiyatı ₺1.183.000

Alpine dış tasarım detayları
Alpine iç tasarım detayları
elektrikli park freni (auto-hold fonksiyonlu)
otomatik klima

Derleme: Kadikoygazetesi.com – Göktuğ Efil

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Göktuğ Efil
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Clio
renault

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