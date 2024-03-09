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Renault durdurulamıyor! Mart ayında bir kampanya daha açıkladı – Gören bayiye koşuyor

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası Renault, Şubat ayını unutturacak Mart kampanyaları ardı ardına sıralamaya devam ediyor. Üstelik bu kampanya sadece Clio değil, Tailant, Megane ve Austral modelleri için de geçerli.

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Renault durdurulamıyor! Mart ayında bir kampanya daha açıkladı - Gören bayiye koşuyor

Son günlerde elektrikli SUV aracıya gündemden düşmeyen Renault Clio yeni bir kampanya ile piyasayı sarsmaya geliyor. Mart ayına özel yapılan kampanya kapsamında 150.000 TL’lik takas desteği ve niceleri var. Üstelik Renault’un Mart ayı kampanyası Koleos, Tailant, Clio, Megane ve Express Van gibi modellerinde de geçerli. Sizin için Renault’un Mart ayı kampanyalarına ve fiyat listesine bu haberimizde yer verdik. Araç almadan önce Renault’un bu fiyat listesini kontrol etmenizi ve kampanyalara göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz. İşte 2024 Mart ayı Renault Türkiye fiyat listesi…

Renault durdurulamıyor! Mart ayında bir kampanya daha açıkladı - Gören bayiye koşuyor

RENAULT MART AYI KAMPANYA AYI DEDİ

Renault, yeni araç eski araç demedi Mart ayında çoğu aracında yeni kampanyaları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Renault.com.tr’de aktarılan bilgilere göre Koleos, Tailant, Clio, Megane ve Express Van modellerinde farklı kampanyalar uygulanmaya başladı. İşte tüm bu kampanyaların detayları sizlerle…

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Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası Renault, Şubat ayını unutturacak Mart kampanyaları ardı ardına sıralamaya devam ediyor. Üstelik bu kampanya sadece Clio değil, Tailant, Megane ve Austral modelleri için de geçerli.

TÜM SUV MODELLERİNDE 150.000 TL’LİK TAKAS DESTEĞİ

Renault’un tüm SUV modellerinde 150.000 TL’lik takas imkanı sunuluyor. Kampanya Austral, Koleos gibi SUV modellerini de içeriyor. Resmi sitesinden edinilen bilgilere göre, İlgili takas desteği, sınırlı sayıdaki 2023 model yılı Koleos modelinin Icon 1.3 TCe EDC 160 bg versiyonunda geçerlidir. Austral modelinde takas desteği 75.000 TL’dir.

TALIANT MART AYINA ÖZEL 864.900 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ

İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2023 Model Yılı Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

CLİO’DA KREDİ İMKANI

Renault Finans tarafından sunulan özel finansal kampanya, bireysel müşteriler (tüketiciler) için Clio modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında geçerlidir. Kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında kredi kullanımı için 12 aylık vade ve %2,39 faiz oranıyla aylık ödeme tutarı 20.221 TL’dir. Araç için ayrıca peşinat ödenmesi gerekmektedir. Finansman teklifleri, Renault Finans’ın belirlediği şartlara tabidir ve bu kampanyalar birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi tutarına dahil değildir. Faiz oranları ve maliyetler, kullanılacak kredi miktarı ve vadeye göre değişkenlik gösterebilir.

2024 MART AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

Renault’un Mart ayında yaptığı kampanyaların ardından oluşan fiyat listesi ortaya çıktı. İşte 2024 mart ayı Renault fiyat listesi ve satın alma koşullarının tamamı…

YENİ CLIO

equilibre 1.0 SCe 65 hp 906.000 ₺
equilibre 1.0 TCe 90 hp 937.000 ₺
equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 985.000 ₺
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.033.900 ₺
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.060.000 ₺
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.183.000 ₺
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.444.000 ₺

Renault durdurulamıyor! Mart ayında bir kampanya daha açıkladı - Gören bayiye koşuyor

TALIANT

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 864.900 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 914.900 ₺

CAPTUR

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.415.900 ₺
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.472.000 ₺
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.615.900 ₺

MEGANE SEDAN

Joy 1.3 TCe 140 bg 1.139.000 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.241.900 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.267.000 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.364.000 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.559.000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.446.000 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.641.000 ₺

Kaynak: Renault.com.tr

Derleme: Kadikoygazetesi.com – Göktuğ Efil

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Göktuğ Efil
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renault

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