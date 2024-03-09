Renault durdurulamıyor! Mart ayında bir kampanya daha açıkladı – Gören bayiye koşuyor

Son günlerde elektrikli SUV aracıya gündemden düşmeyen Renault Clio yeni bir kampanya ile piyasayı sarsmaya geliyor. Mart ayına özel yapılan kampanya kapsamında 150.000 TL’lik takas desteği ve niceleri var. Üstelik Renault’un Mart ayı kampanyası Koleos, Tailant, Clio, Megane ve Express Van gibi modellerinde de geçerli. Sizin için Renault’un Mart ayı kampanyalarına ve fiyat listesine bu haberimizde yer verdik. Araç almadan önce Renault’un bu fiyat listesini kontrol etmenizi ve kampanyalara göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz. İşte 2024 Mart ayı Renault Türkiye fiyat listesi…
Renault, yeni araç eski araç demedi Mart ayında çoğu aracında yeni kampanyaları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Renault.com.tr’de aktarılan bilgilere göre Koleos, Tailant, Clio, Megane ve Express Van modellerinde farklı kampanyalar uygulanmaya başladı. İşte tüm bu kampanyaların detayları sizlerle…
Renault’un tüm SUV modellerinde 150.000 TL’lik takas imkanı sunuluyor. Kampanya Austral, Koleos gibi SUV modellerini de içeriyor. Resmi sitesinden edinilen bilgilere göre, İlgili takas desteği, sınırlı sayıdaki 2023 model yılı Koleos modelinin Icon 1.3 TCe EDC 160 bg versiyonunda geçerlidir. Austral modelinde takas desteği 75.000 TL’dir.
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2023 Model Yılı Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Renault Finans tarafından sunulan özel finansal kampanya, bireysel müşteriler (tüketiciler) için Clio modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında geçerlidir. Kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında kredi kullanımı için 12 aylık vade ve %2,39 faiz oranıyla aylık ödeme tutarı 20.221 TL’dir. Araç için ayrıca peşinat ödenmesi gerekmektedir. Finansman teklifleri, Renault Finans’ın belirlediği şartlara tabidir ve bu kampanyalar birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi tutarına dahil değildir. Faiz oranları ve maliyetler, kullanılacak kredi miktarı ve vadeye göre değişkenlik gösterebilir.
Renault’un Mart ayında yaptığı kampanyaların ardından oluşan fiyat listesi ortaya çıktı. İşte 2024 mart ayı Renault fiyat listesi ve satın alma koşullarının tamamı…
equilibre 1.0 SCe 65 hp 906.000 ₺
equilibre 1.0 TCe 90 hp 937.000 ₺
equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 985.000 ₺
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.033.900 ₺
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.060.000 ₺
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.183.000 ₺
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.444.000 ₺
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 864.900 ₺
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 914.900 ₺
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.415.900 ₺
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.472.000 ₺
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.615.900 ₺
Joy 1.3 TCe 140 bg 1.139.000 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.241.900 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.267.000 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.364.000 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.559.000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.446.000 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.641.000 ₺
Kaynak: Renault.com.tr
Derleme: Kadikoygazetesi.com – Göktuğ Efil
İlgili Haberler
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki yolculuk keyfini devam ettiriyor. 9 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Sonbahar-Kış tarifesini satışa açan IDO, köprülere gelen zamlara rağmen uyguladığı ulaşılabilir fiyat politikasıyla deniz yolculuğuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. İDO‘ nun bu yenilikçi tarifesi, Marmara Denizi’nin dört bir yanına konforlu, ekonomik ve keyifli seyahatler sunuyor. Filosunda bulunan farklı […]
15 Ağustos perşembe tarihi itibari ile Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte son dakika haber detayları… 15 Ağustos perşembe gününden sonra Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına önemli zamlar yapıldı. Temmuz ayında beklenen büyük artış sonrasında son olarak ÖYV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul […]
YAŞI NE OLURSA OLSUN ÖĞRENCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKI YOK EDİLEMEZ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, İstanbulkart öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmiş, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı %50’den %10’a düşürülmesi ile ilgili TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz […]
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]