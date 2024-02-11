Emekliye rekor promosyon ödemesi! Duyan soluğu bankada alıyor

Emekli promosyonuna gelen yüksek zamdan sonra bankanın şubeleri tıklım tıklım doldu. Binlerce TL daha fazla ödeme almak isetyenler sırada bekledi.

İş Bankası’nın SGK emeklilerine sunduğu promosyonlar, Şubat ayının en yüksek ödemesini yapan banka unvanını kendisine kazandıracak gibi gözüküyor.

İş Bankası’ndan Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası

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İş Bankası, SGK ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında geçerli bir kampanya başlattı. Bu kampanya, ilk emekli maaş ödemesini İş Bankası’na taşıyan veya mevcut maaşını İş Bankası’nda tutan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Kampanya, emeklilere 7.500 TL’ye kadar promosyon ödeme imkanı sunuyordu. Ancak maaşların 10 bin TL’ye çıkarılması üzerine kampanyada sabit promosyon dönemi başladı. Yeni bir güncellemeye kadar da böyle devam edeceği düşünülüyor.

Promosyonun Detayları ve Ödeme Tutarları

Bu promosyon kampanyası kapsamında, emeklilerin alacağı promosyon miktarı maaşlarına göre değişiyor. İş Bankası’na başvuran ve 10 bin TL maaş alan bir emekli, 7.500 TL promosyon alabilecek. Promosyon miktarı sabit olarak belirlendi.

İş Bankası’nın sunduğu bu promosyon kampanyası sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmayıp, ek avantajlar da sunuyor. Emekliler, bankanın sunduğu Maximum Kart ve ek kartları için herhangi bir ücret ödemeyecekler ve bankanın çeşitli ayrıcalıklarından faydalanabilecekler. Bu kampanya, emeklilere ekonomik anlamda büyük bir destek sağlayarak, maddi olarak daha rahat bir döneme adım atmalarına yardımcı olacak. İş Bankası’nın sunduğu promosyon ve avantajlarla, emekliler, finansal olarak daha güvende hissedecek ve hayatlarını daha rahat sürdürebilecekler.

İş Bankası’nın bu promosyon kampanyası, Türkiye’deki emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Emekliler, bu avantajları değerlendirerek finansal yüklerini hafifletebilir ve yaşam kalitelerini artırabilirler. Promosyon ödemeleri ve diğer avantajlar için İş Bankası şubelerine veya resmi internet sitesine başvurmak yeterli olacaktır.