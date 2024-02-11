13 bankadan Konut Kredisi yarışı! 2 Milyon TL konut kredisi çok uyguna verilecek

Bankaların konut kredisi için faiz oranlarını uygun tutmaya çalıştığı görüldü. Toplamda 13 bankanın faiz kıyaslaması yapıldı. 2 milyon TL kredi çekecekler elini çabuk tutsun.

Şubat ayında konut kredi faiz oranları duyuruldu. Yeni ve eski müşterilere farklı faizlerle kredi teklifleri yapılabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekecek. Son dönemde faiz oranlarının yükselmesi, konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların maliyet hesaplamalarını etkiliyor.

2 milyon TL değerindeki konut kredisi için bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları, ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu dönemde, 10 yıl vade ile alınacak 2 milyon TL’lik konut kredisi için bankalara göre ödeme detayları belli oldu.

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Bankaların 2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları

Akbank , %2,80 faiz oranıyla aylık 58.114 TL taksit belirlemiş, toplamda ise 6.993.001 TL geri ödeme yapılacağını duyurdu.

, %2,80 faiz oranıyla aylık 58.114 TL taksit belirlemiş, toplamda ise 6.993.001 TL geri ödeme yapılacağını duyurdu. İş Bankası , %3,07’lik faiz oranıyla aylık ödenecek taksiti 63.074 TL, toplam geri ödemeyi ise 7.594.545 TL olarak açıkladı.

, %3,07’lik faiz oranıyla aylık ödenecek taksiti 63.074 TL, toplam geri ödemeyi ise 7.594.545 TL olarak açıkladı. ING Bank , %2,99 faiz oranı uygulayarak aylık 61.595 TL taksit, toplamda 7.411.558 TL geri ödeme belirledi.

, %2,99 faiz oranı uygulayarak aylık 61.595 TL taksit, toplamda 7.411.558 TL geri ödeme belirledi. Garanti BBVA , %2,90 faizle aylık 59.940 TL taksit ve toplam 7.217.398 TL ödeme talep ediyor.

, %2,90 faizle aylık 59.940 TL taksit ve toplam 7.217.398 TL ödeme talep ediyor. Türkiye Finans , %2,99 faiz oranıyla aylık 61.595 TL taksit ve toplamda 7.408.238 TL geri ödeme sunuyor.

, %2,99 faiz oranıyla aylık 61.595 TL taksit ve toplamda 7.408.238 TL geri ödeme sunuyor. Yapı Kredi , %3,20 faiz oranıyla aylık taksiti 65.495 TL, toplam geri ödemeyi 7.877.992 TL olarak hesapladı.

, %3,20 faiz oranıyla aylık taksiti 65.495 TL, toplam geri ödemeyi 7.877.992 TL olarak hesapladı. Alternatif Bank , %3,22 faiz oranıyla aylık 65.868 TL taksit, toplamda 7.922.578 TL geri ödeme öneriyor.

, %3,22 faiz oranıyla aylık 65.868 TL taksit, toplamda 7.922.578 TL geri ödeme öneriyor. DenizBank , %3,79 faiz oranıyla aylık 76.683 TL taksit ve 9.218.938 TL toplam geri ödeme talep ediyor.

, %3,79 faiz oranıyla aylık 76.683 TL taksit ve 9.218.938 TL toplam geri ödeme talep ediyor. Halkbank ve VakıfBank da %3,79 faiz oranıyla aylık 76.683 TL taksit belirlemiş, Halkbank’ın toplam geri ödemesi 9.224.539 TL, VakıfBank’ınki ise 9.222.979 TL olarak açıklanmış.

ve da %3,79 faiz oranıyla aylık 76.683 TL taksit belirlemiş, Halkbank’ın toplam geri ödemesi 9.224.539 TL, VakıfBank’ınki ise 9.222.979 TL olarak açıklanmış. Anadolubank , %3,85 faizle aylık 77.836 TL taksit, toplamda 9.352.865 TL ödeme istiyor.

, %3,85 faizle aylık 77.836 TL taksit, toplamda 9.352.865 TL ödeme istiyor. Ziraat Katılım, %4,24 faiz oranıyla aylık 85.385 TL taksit, toplam geri ödeme olarak da 10.261.780 TL belirlemiştir.

Bankalar arasındaki rekabetin yanı sıra, kredi kullanacak bireylerin ödeme planlarını detaylı bir şekilde incelemeleri gerektiğinin altını çiziyor. Her bankanın sunduğu faiz oranı ve ödeme planları, konut kredisi maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almakta. Bu nedenle, en uygun kredi seçeneğini belirlemek için, kredi almayı düşünenlerin bu detaylı bilgileri karşılaştırmaları büyük önem taşıyor.