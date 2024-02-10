19 Gün Sonra Faizsiz Kredi Desteği Bitiyor! 3 Yıl Vade ile Geri Ödeyebiliyorsunuz!

Banka, KOBİ kredisinde önemli bir fırsat sunuyor. 3 yıl vadeli ve aynı zamanda sıfır faizli verilecek kredide detaylar açıklandı.

Kendi işini kuranlar için çeşitli kredi fırsatları devam ediyor. Şubat ayında güncel ödemelerden yararlanmak ve aynı zamanda faizsiz geri ödemek için bankanın duyurusuna kulak verebilirsiniz. Ödeme kolaylığı sağlanacağı için bu kredi seçenekleri KOBİ’ler tarafından sıklıkla tercih edilir hale geldi.

Akbank, KOBİ’lerin acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kredi, ilk 3 ay ödemesiz dönem seçeneği sunarak ve 3 yıla varan vade imkanı ile işletmelere mali destek sağlıyor. Akbank şubelerinin yanı sıra Akbank Mobil uygulaması üzerinden de kolayca başvurulabilen bu kredi ile KOBİ’ler, işlerine hız, güven ve esneklik katma fırsatı buluyorlar.

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36 Ay Vadede Faizsiz Kredinizi Ödeyin

36 ay vade, hem faiz olmadan hem de sabit taksitlerle ödeneceğinizi düşündüğünüzde oldukça uygun bir vade. Ancak bunu değerlendirmek istemezseniz de daha farklı ödeme çeşitleri mevcut. Vade sayısını azaltabilir veya üç ayda bir ödeme yöntemini de deneyebilirsiniz. Akbank, bu konuda daima müşterisinin yanında yer alıyor. Bankanın avantajları saymakla bitmez. Bu zamanlarda sıfır faizli kredi vermek için pek çok banka tabiri caizse kırk takla attırıyor. Ancak Akbank’ın bu kampanyası kolaylıkla değerlendirilebilir.

29 Şubat’ta Sona Erecek!

Kampanyanın son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olarak belirlenmiş. Bu da demek oluyor ki 19 gün sonra kampanya sona ermiş olacak. Elini çabuk tutan girişimciler ve işletme sahipleri fırsattan yararlanabilir. Belirli şartlara tabi tutulacağınızı hatırlatmakta fayda var. Bu tarih öncesinde hem Akbank müşterisi olan hem de olmayan işletmeler, bu özel kredi imkanından yararlanabiliyor. Akbanklı olmayan işletme sahipleri, şubeler veya Akbank Mobil uygulaması aracılığıyla müşteri olup, krediden faydalanabiliyorlar.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank’ın KOBİ’lerin finansal sağlığını desteklemek ve işletmelerin büyüme potansiyelini artırmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandığını belirtti. Yeni kredi ürününün, işletmelerin nakit akışını dengeli hale getirip, büyümelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Ayrıca, Akbank Mobil üzerinden yapılabilecek hızlı ve kolay başvuru süreci, işletme sahiplerinin zamanlarını daha verimli kullanmalarına ve işlerine odaklanmalarına yardımcı olacak. Bu kredi kampanyası, Akbank’ın KOBİ’lere sunduğu finansal desteğin bir parçası olarak, işletmelerin gelişimine katkıda bulunmayı ve Türkiye ekonomisine değer katmayı hedefliyor.

Kaç Bin TL Faizsiz Kredi Ödenecek?

Bir KOBİ olarak, faizsiz kredi için Akbank’a başvuru yapacaksanız kredi limitinizi öğrenmek isteyebilirsiniz. Yüz yüze yapacağınız başvurularda tüm detaylara hakim olabilirsiniz. Bankanın hangi şartlarda kredi vereceği ve kaç bin TL’ye kadar ödeme alabileceğiniz belirtilecektir. Bu nedenle şubeler üzerinden başvuru yapmanın mobil ve diğer bankacılık yöntemleri üzerinden başvuruda bulunmaya nazaran daha avantajlı olduğunu savunuyoruz. Eski yeni müşteri fark etmeksizin bankanın avantajlarına dahil olabilirsiniz. Buradaki en önemli etken sizin kredi notunuz ve beraberinde kampanyanın temel şartlarını karşılamanızdır.