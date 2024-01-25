İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeğinden kötü haber! İbrahim Tatlıses duyurdu!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses çiftinin oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında evlendiği Yasemin Şefkatli ile 22 Ocak’ta bebekleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel isminde bebeklerini kucağa almıştı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerinin birinden kötü haberi İbrahim Tatlıses duyurdu!
Dede İbrahim Tatlıses duyurdu!
Bebeklerin dedesi İbrahim Tatlıses, bebeklerin birinin kalbinde sorun olduğunu ifade ederek, “Minik Tatlıses’imize herkesten dua istiyorum… İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minin Tatlıses’in işi kolaylaşır. Allah’ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.” diyerek dua istedi.
İdo Tatlıses fotoğraflarını paylaşmıştı!
İdo Tatlıses, bebeklerinin doğduğu gün nazar boncugu emojisiyle bebeklerin yüzüne kaparak fotoğraf paylaşmıştı.
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