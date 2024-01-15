FAST sistemi çöktü! Para transferi yapılamıyor! QNB Finansbank, Denizbank tamamen çöktü!

Son dakika merkez bankası sistemi FAST çöktü mü? 15 Ocak 2024 tarihinde FAST çöktü mü? FAST’e ne oldu. Para transferi tamamen çöktü!
Son dakika FAST çöktü!
Para transfer sistemi FAST, 15 Ocak tarihinde çöktü! Haftanın en yoğun günü olan pazartesi günü FAST sistemi çöktü! Para transferi yapılamıyor!
FAST ne zaman düzelecek?
FAST sistemi, 15 Ocak pazartesi günü 14:00’e kadar düzeleceği öğrenildi. 15’inde maaşları alan vatandaşların ödemelerini, kiralarını, borçlarını ödediği için yoğunluktan FAST sistemi çöktü! Kısa sürede düzelecek.
Denizbank çöktü mü?
En çok kullanılan uygulama Denizbank çöktü! Denizbank mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. FAST sistemi haricinde Denizbank sistemleri başka bir teknik problem nedeniyle çöktü! Denizbank’ın kısa sürede düzelmesi bekleniyor. Denizbank mobil uygulaması çalışmıyor.
QNB Finansbank çöktü mü?
Denizbank sonrsası QNB Finansbank’ta çöktü! Finansbank’ta 15 Ocak 2024 tarihinde erişim sağlanamıyor. QNB finansbank’ın mobil uygulamasına erişim sağlanamıyor. QNB finansbank’ın da düzelmesi bekleniyor.
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