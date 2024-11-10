Kadına şiddeti konu alan bir kitap: Ayşe Ayan’dan “Çizgi”

Ayşe Ayan’ın her sayfası merak ve heyecan uyandıran romanı “Çizgi”, Edebiyatist Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Kadına yönelik şiddeti konu alan kitabın kapak tasarımı Ecem Sabır’a ait. Ön sözü Halit Boztepe tarafından kaleme alınmış olup, bu bölümde Ayşe Ayan’ın yazar kimliği kazandığı ilk kitabı “Çizgi” romanıyla bu realist doğumu mücadele, psikoloji ve duygu karmaşası eşliğinde akıcı bir dille anlattığı vurgulanıyor.
Ayşe Ayan, Türk ve dünya edebiyatına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren “Ekip 0315” Edebiyat Dünyası Genel Koordinatörü. Kitabıyla ilgili olarak, “Bu roman günümüzde pek çok kadının yaşadığı bir kadın hikayesidir. Kitabın adını, romanın baş karakteri Alaca Timur’un, iç sesiyle bulunduğu ortamın psikolojisini nasıl etkilediğini yansıtan ‘yaşamla ölüm arasındaki ince çizgideyim’ sözünden esinlenerek koydum” şeklinde konuştu.
Kitabın arka kapak yazısı şöyle:
“Takıntılı bir adamın aşka karşı işlediği korkunç suç, Alaca Timur’u yaşamla ölüm arasındaki çizgiye getirdi.
Çizgi, bir kez daha kadın olmanın zorluğunu gözler önüne seriyor. Zamanı unutturan işkenceleri, umudu karartan yaşamları ve sonu gelmeyen hayat mücadelelerini tüm gerçekliğiyle anlatıyor.”
Okurunu derinden etkileyecek olan kitabı satış sitelerinden ve Edebiyatist Yayınevi’nden (edebiyatist.com) temin etmek mümkün.
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