Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi Beyoğlu Sinemasında Başladı

Genel 11 Kasım 2024

Zamanda yolculuk yaparak Antik Çağ’a gitsek ve oradaki insanlar bizim kitaplarımızı, cep telefonlarımızdaki bir yazıyı sessizce okuduğumuzu görseler bu durumu çok tuhaf karşılarlardı! Çünkü eskiler bugün bizim okuduğumuzdan farklı okuyorlardı! Onlar yüksek sesle okuyordu. Noktalama işaretlerinin icadı sayesinde 10. yüzyıldan itibaren sessiz okuma uygulaması yaygınlaştı. Modern okumanın sessiz ve yalnız bir faaliyet olduğu benimsendi. İLGİLİ HABER “SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu […]