Uluslararası Film Yapım Yönetim Atölyesi Akademisi Beyoğlu Sinemasında Başladı

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Film Yönetmenleri Derneği organizasyonu olan Film Yapım & Yönetim Akademisi Beyoğlu Sinemasında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Film-Yön Uluslararası Film Yapım Atölyesi Akademisi kapsamında; Alin Taşçıyan Moderatörlüğünde Venedik Film Festivali programcısı Paolo Bertolin, M.Tafur Aydın ModeratörlüğündeEzgi Baltaş ile Cast Yönetimi , Perihan Taş Öz Moderatörlüğünde Yamaç Okur ile Yaratıcılık Yapımcılık, Çiğdem Vitrinel Moderatörlüğünde Tolga Karaçelşk ile Yönetmenlik ve Senaryo, Kıvanç Terzioğlu Moderatörlüğünde ise Gökhan Tiryaki ile Görüntü Yönetmenliği söyleşileri yapılmaya devam ediyor.
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