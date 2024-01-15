Şile halkı Başkan Ocaklı’yı çok seviyor

Ak Parti’liler seçimlerde başkan adayları İlhan Ocaklı’nın rakiplerine fark atacağını iddia ettiler. İlçede yapılan seçim anketlerinde Belediye Başkanı ve Adayı İlhan Ocaklı’nın büyük bir farkla önde gittiği söyleniyor.

Ak Parti’nin Şile’de kurulduğu İlçe teşkilatında, kuruluşundan günümüze kadar özveriyle yaptığı çalışmalarla başarıdan başarıya koşan İlhan Ocaklı son yerel seçimlerde Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve başkan seçilmişti.

ŞİLE’LİLERİN GÖNÜL ADAYI

Şile’de Ak Parti’nin mahalle sorumlusu olarak göreve başlayan ve parti içinde gösterdiği cani gönülden ve üstün çalışmalarıyla göz dolduran İlhan Ocaklı İlçe Başkanlığına kadar yükseldi. Şile’ye bağlı 56 köyü tek tek dolaşan ve köylülerin dert ve sorunlarını yerinde dinleyerek çözümlenmesi için mücadele veren İlhan Ocaklı Şilelilerin gönüllerinde taht kurmayı başardı.

Parti içinde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarını Belediye Başkanlığında da gösteren İlhan Ocaklı ilçede birçok projeye imza attı. Şile’lilerde ilçe için verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Ocaklı’yı bir evlat gibi bağırlarına basarak verdikleri destekle her zaman yanında olduklarını gösterdiler.

Şile Belediye Başkanı olduktan sonra önemli bir çok projeye imza atan ve hayata geçiren İlhan Ocaklı’nın icraatlarına bir göz atalım.

ARI YOKSA YAŞAM DA YOK

Şilenin en önemli marka değerlerinden, İstanbul’un Coğrafi İşaretli ilk gıda ürünü olan Şile Kestane Balı’nı ve yöredeki arıcılığı daha da ileriye taşıyabilmek adına akademisyenlerle ve arıcılarla bir araya geldi.

Sağlıklı Arıcılık ve Arı Turizmi Zirvesini düzenledi. Arı üretiminde atılan adımların tüm arıcılara, Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ve değerli sunumlarda bulunan akademisyenlere teşekkürler etti.

Şile’nin marka değerlerine ve üreticilere her alanda destek olmaya devam etti.

Şile’yi kalkındıracak ve geleceğe hazırlayacak kamu binalarnıı projelendirerek inşa etmeyi sürdürüyor.

Yeni Tapu Hizmet Binasında da çalışmalar hızla devam ediyor

İsaköy Kır Düğünü ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis Projelerinin çalışmaları devam ediyor.

Mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediliyor.

Özellikle yaz aylarında ilçenin en önemli cazibe noktalarından biri olan Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan belediye meydanının yapılacak proje ile çok daha estetik bir görünüme kavuşacak.

ŞİLE’DE PAZAR KLASİĞİ.

Şile Spor Akademisi ile doğa yürüyüşü etkinlikleri aralıklarla devam ediyor. Yürüyüş grubu Pazar günleri değişik köylerde etkinliğine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yürüyüşçüler Çataklı rotasında gezerek bolca oksijen depoladılar.

Çocukların keyifli vakit geçirdiği parklar yapıldı.

Şile İçin tamamlanan projelerden bir diğeri;

Kıvılcım Park

Ağva Ek Hizmet Binası ve Kültür Merkezi…

Belediyenin Atölyesinde öz kaynakları ile kedi evleri imalatı yapılmaya devam ediliyor.

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Ağva ve civar mahallelerinde yaşanan elektrik sorununa çözüm getirecek enerji hattı devreye soktu.

AĞVA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE SON.

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ilçenin Ağva mahallesinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili problemin giderilmesi için İsaköy Mahallesinde yapımı tamamlanan tesiste incelemelerde bulunarak tesisi devreye soktu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda TEİAŞ ve AYEDAŞ’ın ortak yatırımları ile yapımına başlanan 154.5/34.5 KW 50 MVA gücündeki indirim merkezi tesisinin devreye girmesi ile birlikte Ağva Mahallesinde yaşanan elektrik kesintileri son buldu.

Tesiste incelemelerde bulunduğu sırasında müjdeyi veren Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ‘’ Ağvalı hemşehrilerimiz yaşanan elektrik kesintilerinden ve bundan kaynaklanan sorunlardan muzdarip olduklarını bizlere ilettiler. Biz de bugün seçim sürecinde vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş oluyoruz. TEİAŞ ve AYEDAŞ’ın ortak yatırımlarıyla 15 milyonluk bir yatırımı faaliyete geçirerek bu sorunu ortadan kaldırdık. Hayırlı uğurlu olsun Ağva artık elektrik ile ilgili sıkıntılı günlerini geride bıraktı’’ dedi.

ETKİN BİR TURİZM MERKEZİ OLACAK.

Şile’de yapımı devam eden yatırımlar arasında bulunan Şile Borsa METAL Uygulama Oteli, Ahmetli 40 Derslikli Lise ve RAM, Şile Bezi Üretim Tesisi, Savunma Sanayi Meslek Lisesi, Ayazma Plajı Kıyı Düzenleme, Gençlik Merkezi ve Kütüphane, Tavanlı Millet Bahçesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı projeleri bulunuyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediye teşkilatı olarak, göreve geldikleri günden başlayarak ilçenin gelişimine katkı sunacak tüm projeleri hayata geçirebilmek için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını aktararak, yatırım ve hizmet planlarını, Şile’yi etkin bir turizm konumu olma noktasına taşımak için kurguladıklarını belirtti.

‘ÖNEMLİ OLAN, İNSANA OLAN YATIRIMDIR’

Geçmiş dönemlerde Şile Belediyesi olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan da ilçenin hayrına dokunacak yatırımlarının gereken özen ve titizlikle tek tek eyleme döküldüğünü anlatan Başkan Ocaklı ‘ Salgınla mücadele sürecinde azami ölçüde hijyenin sağlanması için temizlikte ve diğer çalışmalarımızda 7/24 görev başında olan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ve teşekkürü hak ettiklerini’ ifade etti.

Belediye’nin yarımlarına da değinen İlhan Ocaklı, “Mutlu bir gelecek, o geleceği bugünden planlamakla meydana gelebilecek bir faaliyettir. Biz Şile Belediyesi olarak hem ilçemizdeki diğer kamu kurumlarıyla hem de ilgili bakanlıklarımızla yoğun bir mesai harcıyor, ilçemizin gelecek günlerinde iz bırakacak çalışmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz. Yeter ki biz ilçemize yatırım yapmaya devam edelim. Zira en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz birer birer gerçekleşen yatırımlarla ilçemizin önünü açtıkça, biz gelişime ve üretime yöneldikçe, Şile sakinleri de çok önemli işler başarıldığına şahitlik ediyorlar. Bundan sonra da şahitlik edeceklerine yürekten inanıyoruz.” şeklinde görüşlerini anlattı.

ŞİLE’DE HEYECAN VERİCİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR.

Alt Yapı Üst Yapı Projeleri

Yıl Caddesi Prestij Yolu Projesi. …

Şile Bezi Üretim Tesisi. …

Şile Geneli Kır Düğünü Konsepti Mekansal Tasarım Projesi. …

Şile Belediye Meydanı Yenileme Projesi. …

Kızılcaköy Mahallesi Köy Konağı Projesi. …

ŞİLE LİMANINA, BALIK SATIŞ ÜNİTELERİ.

Şile için oldukça önemli ve heyecan verici projelerin hayata geçtiği bilgisini veren Ocaklı, “Belediye Hizmet Binası; Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Adliye Sarayı, Tapu Müdürlüğü projeleri , Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte, gençlere çok kapsamlı bir Gençlik Merkezi kazandırılacak. Ekiplerin hummalı bir çalışmalarıyla. İlçede toplanan atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme konu edeceğimiz yine oldukça faydalı başkaca bir tesisi de yine ilçemize kazandırdık. Prestij caddesi projelerimiz devam ediyor’ dedi.

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

İlhan Ocaklı 1971 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Akyazı’da gördü. Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Almaata İktisat Fakültesi’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Ocaklı, 2004 Yerel Seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı, 2004 Genel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini aldı. Bu tarihten itibaren İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.2019 yılında Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.