Fenerbahçe’de üç ayrılık birden! Sportif direktör İstanbul’a sözleşme imzalamaya geldi

Fenerbahçe’de iki ayrılık daha! Sarı Lacıvertliler sabah saatleri itibariyle iki yıldız isimden birden ayrılık haberi geldi. Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı geldi!
Fenerbahçe’de iki isim gidiyor!
Dün Bonucci ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, gelen kadar giden isimlerde dikkat çekiyor. Fenerbahçe kadroda düşünmediği isimler kadrodan ayrılıyor!
Samet Akaydın Panathinaikos’ta!
Fenerbahçe’de ilk ayrılık Samet Akaydın ile gerçekleşti. Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos eski orta saha Arao’nun stoperde oynamasıyla stoperde eksiklikler yaşıyordu. Fatih Terim Fenerbahçe forması giyen Samet akydın’ı istedi ve renklerine bağladı.
Samet Akaydın sabah saatlerinde Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul’a geldi. Sportif direktör Samet’i alarak Yunanistan’a dönecek.
Michy Batshuayi gidiyor!
Fenerbahçe’de bir ayrılıkta Michy Batshuayi ile yaşanıyor. Sarı lacıvertliler devre arasında BATMAN ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı lacıvertliler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de kadroda düşünmediği Belçikalı yolcunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Gelen teklifleri kabul edin talimatı verildi. Batshuayi’yi İngiltere Premier Lig’de 2 ikip istiyor.
Umut Nayir Süper Lig’e
EURO 2024’ü aklından hiç çıkarmayan Umut Nayir oynamak istediğini kulübe iletmişti. Süper Lig’de bir çok kulübün istediği Umut Nayir’e son olarak Pendikspor talip oldu. Fenerbahçe, daha önce transferde kolaylık sağlayan Eyüpspor Pendikspor başkanlarına jest yaptı. Umut Nayir Pendikspor ile görüşüyor. Umut Nayir Pendikspor ile anlaşamazsa Gaziantep’e imza atacak.
Fenerbahçe sıca sıcağına 3 ayrılık birden yaşayacak.
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