Tekirdağ’da okullar tatil mi? 10 Ocak çarşamba Tekirdağ Valili kar tatili açıklaması

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 10 ocak çarşamba günü Tekirdağ’da okullar tatil edilecek mi? Tekirdağ Valiliği 10 ocak çarşamba günü okulları tatil etmesi bekleniyor!
Tekirdağ yoğun kar yağışına teslim!
Marmara’yı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi. Soğuk havanın düştüğü yerlerde yoğun kar yağışı başladı. En çok kar Tekirdağ’da başladı. Tekirdağ’da sıcaklıklar eksiye düşmesiyle yoğun bir kar yağışı başladı!
Tekirdağ’da okullar tatil mi? 10 Ocak çarşamba 2024
Tekirdağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması bekleniyor. Şu an için resmi açıklama gelmese de gün içerisinde Tekirdağ’da 10 ocak çarşamba günü okullar tatil edilebilir.
Son dakika tatil haberi geldi!
Tekirdağ’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara ve Muratlı’da bugün ve yarın okullar tatil edildi. 9 – 10 ocak tarihinde Şarköy, malkara, Muratlı ve Süleymanpaşa da okullar tatil oldu.
Tekirdağ Valiliği kar tatili açıkladı mı?
Tekirdağ Valiliği an itibariyle okulların tatil olmasınıyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak kar tatili haberinin gelmesi bekleniyor. Tekirdağ Valilii kar tatili açıklaması yapar yapmaz burada olacak.
Tekirdağ’da kar yağışı 10 ocak çarşamba Tekirdağ’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara ve Muratlı’da tatil edildi.
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