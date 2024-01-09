Kar yağışı başladı! Öğrencilere güzel haber 10 Ocak Okulların tatil olacağı iller!

Türkiye’de beklenen soğuk hava etkisi başladı. Meteoroloji genel müdürlüğü beklediği soğuk hava ve kar yağışı yurda giriş yaptı. Başta İsanbul olmak üzere bir çok şehirde kar yağışı başladı. Meteoroloji sabaha dikkat diyerek 10 Ocak çarşamba günü kar tatili olacak illerin sinyalini verdi.
Son yılların en yoğun kış ayı başlıyor!
Meteoroloji genel müdürlüğü, son yılların en yağışlı kış mevsimi olarak duyuru yaptı. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışı bekliyor!
İstanbul’da kar yağışı başladı!
İstanbul hem Avrupa yakası hem Anadolu yakası kar yağışı başladı. Karla karışık yağmur tüm şehirde etkili oluyor. Gökyüzü kar bulutlarıyla kaplanmış durumda. Sıcaklık 1-2 derece daha düşük olsa güzel kar yağacak. İstanbul’da öğrenciler 10 Ocak çarşamba günü kar tatili bekliyor. İstanbul’da okullar tatil edilebilir. İstanbul’da karın en çok etkili olacağı ilçeler ise Silivri, Çatalca ve Hadımköy civarında yağacak.
Ankaralılar dikkat!
Ankara’da öğleden sonra yağmur başlayacak. Ancak gece saatlerinde karla karışık yağmurla yüksek yerlerde kara dönecek. 10 Ocak çarşamba sabahı Ankara merkezde kar yağışı görülecek. 1100 metrenin üzerinde rakımı olan yerler beyazlacak. Yarın sabah kar yağışı için 10 OCak 2024 çarşamba günü öğrenciler okullar tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Tekirdağ’da ve Çorlu kar yağışı etkili oluyor!
En çok kar yağan iller arasında Tekirdağ etkili olacak. Tekirdağ tüm ilçelerinde kara teslim olmuş durumda. Tekirdağ’da 10 Ocak çarşamba günü okullar tatil edilebilir. Aynı şekilde Çorlu’da kar yağıyor. Çorlu 10 ocak çarşamba günü kar tatili gelebilir.
Çanakkale kara doyacak!
Çanakkale’de kar yağışı etkili oluyor. 10 Ocak çarşamba günü öğrenciler kar tatili haberi bekliyor. Çanakkale’de 10 Ocak çarşamba günü okullar tatil olabilir.
Anlık sıcaklık tablosu!
Yeni gelen soğuk hava etkisinde lodos ve poyraz etkili oluyor. İç anadolu bölgesi lodosla ısınırken, Marmara bölgesi poyrazla soğuyor.
Marmara bölgesi 10 derece birden soğudu. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale kar yağışı etkili oluyor. Ancak İstanbul’da ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur, akşam ise yoğun kar gelecek. İstanbul’da öğrenciler kar tatili haberi bekliyor.
10 Ocak çarşamba günü kar tatili beklenen iller!
Bursa
Bolu
Kastamonu
İstanbul
Eskişehir
Çanakkale
Kırklareli
Tekirdağ
Edirne
İlgili Haberler
Sosyal Medyanın Hırsızlık İstatistikleri Üzerindeki Etkisi Son yıllardaki istatistikler, bayram ve ara tatiller gibi yoğun dönemlerde artan hırsızlık vakalarına dikkat çekiyor. Ancak bu artışın arkasında yalnızca geleneksel yöntemlerin değil, aynı zamanda dijital dünyanın etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, hırsızlar giderek daha sofistike ve planlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Ataşehir’de yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel göreve başladı.. Saba Tümer, programının ikinci […]
31 Mart Yerel Seçimlerinde, Şilelilerin halkının desteğiyle %51.88 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özgür Kabadayı, 4 Mart Perşembe günü Şile İlçe Seçim Kurulu’ndan düzenlenen mazbatayı vatandaşlarında yoğun katılımlarıyla birlikte teslim alarak başkanlık görevine resmen başladı. ŞİLE İÇİN YENİ BİR DÖNEM İLGİLİ HABER Seçim bitti AK Parti İftar çadırı […]
Haftanın en önemli olayı 08 Nisan Güneş Tutulmasıdır. Çünkü 08 Nisandaki Güneş Tutulması -1 katsayılı olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Koç burcu NATO, Yengeç burcu Irak, Terazi burcu Suriye gibi ülkeler Güneş tutulmasından son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu […]