Kar yağışı başladı! Öğrencilere güzel haber 10 Ocak Okulların tatil olacağı iller!

Türkiye’de beklenen soğuk hava etkisi başladı. Meteoroloji genel müdürlüğü beklediği soğuk hava ve kar yağışı yurda giriş yaptı. Başta İsanbul olmak üzere bir çok şehirde kar yağışı başladı. Meteoroloji sabaha dikkat diyerek 10 Ocak çarşamba günü kar tatili olacak illerin sinyalini verdi.

Son yılların en yoğun kış ayı başlıyor!

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Meteoroloji genel müdürlüğü, son yılların en yağışlı kış mevsimi olarak duyuru yaptı. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışı bekliyor!

İstanbul’da kar yağışı başladı!

İstanbul hem Avrupa yakası hem Anadolu yakası kar yağışı başladı. Karla karışık yağmur tüm şehirde etkili oluyor. Gökyüzü kar bulutlarıyla kaplanmış durumda. Sıcaklık 1-2 derece daha düşük olsa güzel kar yağacak. İstanbul’da öğrenciler 10 Ocak çarşamba günü kar tatili bekliyor. İstanbul’da okullar tatil edilebilir. İstanbul’da karın en çok etkili olacağı ilçeler ise Silivri, Çatalca ve Hadımköy civarında yağacak.

Ankaralılar dikkat!

Ankara’da öğleden sonra yağmur başlayacak. Ancak gece saatlerinde karla karışık yağmurla yüksek yerlerde kara dönecek. 10 Ocak çarşamba sabahı Ankara merkezde kar yağışı görülecek. 1100 metrenin üzerinde rakımı olan yerler beyazlacak. Yarın sabah kar yağışı için 10 OCak 2024 çarşamba günü öğrenciler okullar tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Tekirdağ’da ve Çorlu kar yağışı etkili oluyor!

En çok kar yağan iller arasında Tekirdağ etkili olacak. Tekirdağ tüm ilçelerinde kara teslim olmuş durumda. Tekirdağ’da 10 Ocak çarşamba günü okullar tatil edilebilir. Aynı şekilde Çorlu’da kar yağıyor. Çorlu 10 ocak çarşamba günü kar tatili gelebilir.

Çanakkale kara doyacak!

Çanakkale’de kar yağışı etkili oluyor. 10 Ocak çarşamba günü öğrenciler kar tatili haberi bekliyor. Çanakkale’de 10 Ocak çarşamba günü okullar tatil olabilir.

Anlık sıcaklık tablosu!

Yeni gelen soğuk hava etkisinde lodos ve poyraz etkili oluyor. İç anadolu bölgesi lodosla ısınırken, Marmara bölgesi poyrazla soğuyor.

Marmara bölgesi 10 derece birden soğudu. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale kar yağışı etkili oluyor. Ancak İstanbul’da ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur, akşam ise yoğun kar gelecek. İstanbul’da öğrenciler kar tatili haberi bekliyor.

10 Ocak çarşamba günü kar tatili beklenen iller!

Bursa

Bolu

Kastamonu

İstanbul

Eskişehir

Çanakkale

Kırklareli

Tekirdağ

Edirne