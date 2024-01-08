Dilan Polat cezaevinden çıkartıldı! Son dakika felç detayı hastaneye yatırıldı

Türkiye ilk defa kadıkoygazetesi.com’dan duyduğu Dilan Polat cezaevi haberleri gerçek oldu. Dilan Polat’ın son dakika cezaevinden çıkartıldığı öğrenildi!

Son dakika Dilan Polat cezaevinden çıkartıldı!

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Dilan Polat cezaevinden çıkartıldı. Günler öncesinde hastanede görülen Dilan Polat resmen cezaevinden çıkartıldı.

Son dakika Dilan Polat hastaneye yatırıldı!

Dilan Polat tekrardan Bakırköy’deki Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi’ne yatırıldı. Dilan Polat’ın sağlık durumu ortaya çıktı!

Dilan Polat son sağlık durumu nasıl?

Dilan Polat, kadıkoygazetesi günler öncesinde duyurduğu gibi 28 Aralık tarihinden beri sinir hastanesinde yatırılıyor. Doktor tarafından 10 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde yatan Polat’ın durumu kötüye gidiyor.

Felç riski var mı?

Dilan Polat’ın avukatının cezaevinde tutuklu olan Dilan Polat için felç kalabileceği haberleri bir kez daha gündeme geldi. Ancak cezaevi koşulları nedeniyle değil, kullandığı ilaçlar nedeniyle Dilan Polat’ın felç kalabileceği öğrenildi.