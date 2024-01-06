Son Bir Hafta: Bankanın Müşterilerine Sıfır Faizli 10 Bin TL Ödeniyor

Bankadan gelen duyuruda sıfır faizli kredi arayanlar için nakit 10 bin TL ödeneceği belirtildi. 2024’ün ilk faizsiz nakit kampanyasında detaylar…

Bankalar, müşterilerine uygun kredi tekliflerini sunmaya devam ediyor. Özellikle de artan enflasyon ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle, vatandaşların nakit sıkıntılarını gidermek amacıyla bazı bankalar uygun şartlarda kredi imkanları sunmaya başladı. 2024 yılında, özellikle Denizbank’ın duyurduğu yeni kampanya, bu tür çözümlerin öne çıkan örneklerinden biri haline geldi.

Sıfır Faizli 10 Bin TL Ödeme Yapılacak

Denizbank’ın 2024 yılı için sunduğu bu yeni kampanya, nakit ihtiyacı olan müşterilere 10 bin TL’ye kadar taksitli nakit desteği sağlıyor ve bunu yüzde 0 faiz oranıyla sunuyor. Bu kampanya, 15 Ocak tarihine kadar geçerli olup, başvuru şartlarını karşılayan her vatandaşın yararlanabileceği bir fırsat sunuyor.

Faizsiz 10 bin TL nakit desteği, özellikle yeni Denizbank müşterilerine yönelik. 6 ay vadeli olarak sunulan bu nakit desteği, taksitli nakit avans şeklinde ve yüzde 0 faiz oranı ile uygulanıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, Denizbank’ın dijital platformlarından birini (Mobildeniz uygulaması, denizbank.com internet sitesi, internet bankacılığı veya DenizKartım uygulaması) kullanarak bireysel kredi kartı için başvuruda bulunmaları ve kart başvurularının onaylanmış olması gerekiyor.

Kampanya, Denizbank’ın bireysel asıl kredi kartları için geçerli olup, başvuru sırasında mevcut Denizbank bireysel kredi kartı sahibi olmamak şartı aranıyor. Kampanya dahilinde 250 TL ile 10.000 TL arasında değişen nakit tutarları, 6 ay vade seçeneği ve yüzde 0 faiz oranı ile sunuluyor. Kampanyadan yararlanabilmek için ilgili kredi kartlarına başvuru yapılması ve bu başvuruların onaylanması şart. Bu kampanya, özellikle mali zorluklar yaşayan ve nakit ihtiyacı olan kişilere kısa vadede önemli bir destek sunmakta ve Denizbank’ın dijital kanalları üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilmesi, kullanıcıların bu fırsattan hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktadır. Bu tür kampanyalar, Türkiye’deki nakit sıkışıklığı yaşayan bireyler için önemli bir finansal çözüm yolu oluşturuyor.