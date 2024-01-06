Dilekçeyle Başvurmak Yeterli: İŞKUR 8 Ay Boyunca 15 Bin TL Ödüyor!

SGK’lı çalışıp işten ayrılanlar için dilekçe ile İŞKUR’a başvurmaları durumunda her ay 15 bin TL ödeme yapılacak.

Sigortalı çalışanların işsiz kalmaları durumunda mağduriyet yaşamamaları için devlet tarafından işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar arasında, işini kendi isteği veya hatası dışında kaybetmiş olmak, iş akdinin sonlandırılmasından önceki son 120 gün süresince çalışıyor olmak, ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak yer alıyor. Ayrıca, işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik ortamda başvurmak gerekiyor.

10 Aya Kadar Ödeme Yapılıyor

İşsizlik maaşının süresi, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 3 yıllık dönemde ödenen prim sürelerine göre belirleniyor. 600 gün prim ödeyenler 180 gün, 900 gün prim ödeyenler 240 gün, ve 1080 gün prim ödeyenler 300 gün boyunca işsizlik maaşı alabiliyorlar.

2024 yılı için işsizlik ödeneği, asgari ücretin %40’ı ile %80’i arasında değişiyor. Bu hesaplama ile 2024 yılında en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 15.880,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu, işsiz kalan sigortalı çalışanların ekonomik olarak bir ölçüde korunmasını sağlayarak, iş bulma sürecindeki zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

İşsizlik ödemesi almak için sizler de başvuru yaparak güncel olarak ne kadar ödeme alacağınızı öğrenebilirsiniz. Öte yandan sigorta priminizin kaç TL maaş üzerinden ödendiğine bağlı olarak daha fazla işsizlik maaşı almak mümkündür. Belirtilen tavan ve taban ücretlere dikkat etmeniz önerilir. 2024 yılında güncellenen maaş tablosuyla birlikte işsizlik ödemesi de değişmiştir. Maaş skalasının değişmesi işsizler için ayrı bir avantaj oluşturuyor. Çünkü geneli enflasyona bağlı olarak uygulanmaktadır. Alım gücünün artması ve düşmemesi adına böyle bir karar alındı.