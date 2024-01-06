Geçen Yıldan Kalan Borçlar Sıfırlanıyor! Banka 95 bin TL Borç Sıfırlama Kredisini Duyurdu

Geçen yıl ve bu yıl yapmış olduğunuz borçlardan ötürü kredi arayışındaysanız, Garanti BBVA duyuru yaptı.

Borç sıfırlama kredisi, son zamanların en çok aranılan kredi türleri arasında yerini aldı. Bizler de sizlere en güncel kredi tekliflerini aktarmak için araştırmalar yapıyoruz. Son haber ise Garanti BBVA’dan geldi. Bankanın 95 bin TL’lik borç kapatma kredisine dair detayları ve geri ödeme planını açıklayacağız. Garanti BBVA, 2023 ve daha önceki yıllardan kalan banka borçları ile mücadele eden tüketicilere önemli bir fırsat sunuyor. Banka, 2024 yılında, müşterilerinin farklı bankalardaki borçlarını kendi bünyesinde toplama ve bu sayede daha uygun ödeme planları sunma kararı aldı. Bu hamle ile Garanti BBVA, tüketicilere finansal rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Aylık 2968 TL Taksitle Geri Ödenebiliyor

2024 Ocak ayında başlayan borç kapatma kredisi, Garanti BBVA’nın çeşitli kredi ve kredi kartı kampanyalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Borç transferi kredisinin en önemli özelliği, azami 36 aylık vade süresi ve yüzde 3,74 başlangıç faiz oranı ile sunulması. Örnek bir maliyet hesaplamasında, 50 bin TL’lik kredi için aylık taksitler 2.968,36 TL olarak belirlenmiş.

Borç Kapatma Kredisine Nasıl Başvurulur?

Garanti BBVA’nın 95 bin TL’lik borç kapatma kredisine başvurmak isteyenler, hem telefon hem de şahsen başvuru yöntemlerini kullanabilirler. 18 yaş ve üzeri tüm tüketiciler bu kampanyadan yararlanabilir. Bankanın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, telefonla başvurular için 444 0 375 numarası paylaşılmış, şahsi başvurular için ise tüketicilerin en yakın Garanti BBVA şubesine gitmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu kredi kampanyası, özellikle birden fazla bankaya borcu olan ve bu nedenle aylık gelirini büyük oranda borç ödemelerine harcamak zorunda kalan tüketicilere yönelik bir yapılandırma çözümü sunuyor. Garanti BBVA’nın bu adımı, tüketicilere bütçelerini daha etkili yönetme ve borçlarını daha rahat bir şekilde ödeme imkanı sağlıyor. Bu tür finansal çözümler, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan bireyler için hayati öneme sahip olabiliyor ve onlara mali sıkıntılarından kurtulma fırsatı sunuyor.