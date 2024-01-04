Fenerbahçe’de 5 yerli 2 yabancı 7 oyuncu ayrılıyor!

Transfer döneminde takımlardan peş peşe ayrılık haberleri geliyor. Fenerbahçe’de 5 yerli, 2 yabancı toplam 7 oyuncu takımdan ayrılıyor!
Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor!
Transfer döneminde gelenler kadar gidenler de merak ediliyor. Sarı lacıvertli kulüpte oynamak isteyen oyuncular takımdan resmen ayrılıyor! Fenerbahçe’de 6 yerli isim, 2 yabancı isim takımdan ayrılmak istiyor.
Samet Akaydın resmen ayrılıyor!
Fenerbahçe’de Samet Akaydın resmen yuvadan uçuyor. Samet Akaydın için menajeri kulübe geldi. Türkiye’den de çok kiralamak isteyen isimler olsa da Fenerbahçe Türkiye’den değil yurt dışından kulüplere kiralamak istiyor. Samet Akaydın’ın Kaa Gent kulübüne imza atması bekleniyor.
Umut Nayir ayrılmak istiyor!
Fenerbahçe’de bir diğer ayrılık Umut Nayir’den geldi. Tecrübeli forvet oyuncusu hiç şans bulamadığından dolayı oynamak istediği bir kulübe gitmek istediğini yönetime iletti. Yönetimden olumlu sonuç olan nayir takımdan ayrılacak.Umut Nayir için Konyaspor resmi teklifi kulübe iletti. Daha fazla oynamak ve belki Euro 2024 gitmek isteyen Umut Nayir’in teklifine İsmail Kartal olumlu dönüş yaptı. Masada Umut gidip Serdar Dursun’un tekrar çağrılması gündemde. Ancak Nayir takımdan ayrılacak.
Emre Mor takımdan ayrılıyor!
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci muhteşem performansı, Cengiz Ünder’in geri dönmesiyle forma şansı kalmayan Emre Mor takımdan ayrılmak istiyor. Kafasında Euro 2024 olan isimler arasında yer alan Emre Mor, Emre Belözoğlu tarafından da istenildi. Ankaragücü Emre Mor’u yıl sonuna kadar kiralaması oldukça mümkün.
Bartuğ Elmaz kiralık gidiyor!
Galatasaray alt yapısında yetişen ve yurt dışı gören Bartuğ Elmaz, oynamak istiyor. Bartuğ Elmaz için Süper Lig ve 1. ligde teklifler yağıyor. Fenerbahçe’den Bartuğ’u en çok Volkan Demirel istiyor. Hatayspor Bartuğ Elmaz için resmen devreye girerken, Sakaryaspor’da oyuncuyla ilgileniyor. Bartuğ Elmaz kesin olarak kiralanacak.
Kent ve Batshuayi gidiyor!
Yine forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer alan Ryan Kent ve Batshuayi gideceğini dün duyurulmuştu. Batshuayi Premier Lig yaparken, Kent’in de İngiltere 1. lig’de Hull City forması giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçicek’te oynamak için ayrılma kararı alan yerli oyuncular arasında.
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