10 15 20 bin TL Faizsiz kredi! 2024’de 3 bankadan vatandaşa dev destek

2024 yılında da faizsiz kredi devam ediyor. 3 Bankadan vatandaşa faizsiz kredi desteği! 2024 yılı faizsiz kredi ve faizsiz nakit avans veren bankalar belli oldu.
2024 yılında da devam ediyor!
Aralık ayında Türkiye’nin görmediği faizsiz kredi kampanyası yapan bankalar, 2024 yılında da faizsiz kredi desteğini sürdürüyor. 3 Bankadan 2024 yılında da faizsiz kredi vermeye devam edecek.31 Ocak 2024 tarihine kadar Garanti Bankası, İNG Bank ve Akbank 20 bin TL kadar faizsiz kredi verecek. Vatandaşlar bugün itibariyle başvuru yapabilecek.
Garanti Bankası 15 bin TL faizsiz kredi veriyor!
Garanti Bankası, ilk kez kredi kartı kulnanan müştelerine 15.000 TL veriyor. Faizsiz olarak verilecek 15.000 TL 31 Ocak 2024 tarihine kadar kullanabilirsiniz.
İNG Bank 10.000 TL faizsiz kredi veriyor!
İNG Bank’tan faizsiz kredi kampanyası 2024 yılında devam ediyor. İNG bankası 10.000 TL krediyi faizsiz olarak verecek. İlk kez kredi kartı kullananlara 10.000 TL nakit avans, tüm İNG’lilere 5000 TL faizsiz kredi kampanyası 2024 yılında devam edecek.
Akbank 20.000 TL faizsiz kredi!
Akbank kredi kartı kullanan müştelerine 2024 yılında 20.000 TL faizsiz kredi veriyor. Kredi puanınıza kadar 20.000 TL kadar kredi kartlarında OCak ayında faiz alınmayacak. 31 Ocak 2024 tarihine kadar Akbank 20.000 TL faizsiz kredi kullanabilirsiniz.
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