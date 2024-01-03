Hükümetten flaş açıklama! Erdoğan iyileştirme veya refah payı artışı yapacak

Bugün açıklanan maaşlara gelen zamlar sonrası hükümetten ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından maaşlara iyileştirme ve refah payı açıklaması yapılacak!
Maaşlar hesaplanıyor ancak..
Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama. Memur ve emekli maaşları açıklansa da hükümete yakın kanallar hükümetten gelen flaş haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Maliye Bakanlığı iyileştirme ve refah payı açıklaması yapmaya hazırlanıyor!
Memur ve emekli enflasyona ezdirildi iddiaları!
Sosyal medyada çıkan memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme sonrası maaşlara gelen zamlar sonrası hükümete mutlu olmadıkları dile getiriliyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerine enflasyon farkı dışında bir zam, iyileştirme ve refah payı artışı yapılmadığı için belediye seçimlerinde görüşürüz açıklamaları yapılıyor. Aynı anda hükümete yakın kanallardan son dakika bilgiler gelmeye başladı.
16 Ocak’ta yasal düzenleme gelebilir!
Şu an için refah payı artışı ve iyileştirme için TBMM’de resmi bir görüşme oyk. ancak hem emekliler hem çalışanlar için iktadara yakın kaynaklar çok hızlı bir şekilde 16 Ocak’ta meclisin açılmasıyla müüjdeleri ard arda verecek. Özellikle refah payı sonrası vatandaşlar enflasyona ezdirilmedi mesajı seçimler öncesi verilecek.
Emekli ve çalışan açlığa mahkum edilmeyecek!
Ak Parti ve hükümet tarafından canlı yayına bağlanan yetkilinin “Hükümet milyonlarca çalışanı ve emekliyi aileleri açlığa ve sefalete sürüklemesi mümkün değil, maaşlara iyileştirme ve refah payı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak” açıklaması ümit oldu.
Refah payı gelecek!
1 hafta sonra Maaşlara ilave refah payı geliyor. Emekli aylıkları ve memur aylıkları için hesaplama da acele etmeyin diyen hükümet yetkileri Erdoğan’ın ilave Refah payını kesin olarak açıklayacağını dile getirdi.
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