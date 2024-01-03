Kamu Bankaları Düşük Faizli Kredinin Kilidini Açtı! İlk Taksit Nisan Ayında Ödenecek

Kamu bankalarına gelenler düşük faizli yüksek miktarda kredi için başvuru yapabiliyor. Üstelik 3 ay erteleme özelliği sayesinde ilk taksit Nisan ayında.

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, emekliler için özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, özellikle emeklilerin finansal ihtiyaçlarını düşük faizli kredi seçeneği ile karşılamayı amaçlıyor.

Emekliye Özel Kredi Kampanyası

Kampanya kapsamında, tüm emekliler 30.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi imkanından yararlanabilir. Başvurular sadece online olarak kabul ediliyor ve şubeye gitmeye gerek kalmıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için tek şart, emekli olmak ve emekli maaşını devlet bankalarından almak. Memur emeklisi, Bağ-Kur ya da SGK emeklisi fark etmeksizin, sadece 5 dakika içinde 30.000 TL ödeme alınabiliyor. Bu ortak kampanya, mevcut ekonomik kriz koşullarında emeklilere destek olmayı hedefliyor. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yaptığı bu atılım, emeklilere yılbaşına rahat bir nefes ile girmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Kampanya kapsamında çekilen 30.000 TL’lik kredi için 3 ay ödeme erteleme şansı sunuluyor. Bu, toplamda 36 ay vadeli kredinin 39 aya çıkması anlamına geliyor. Kredinin aylık taksitleri, emeklinin maaşına bağlı olarak belirleniyor. Bu, ödeme gücüne ve bütçesine uygun bir geri ödeme planı oluşturulmasını sağlıyor. Kampanya faiz oranı yılbaşı öncesi %1.69 olarak belirlenmiş.

Emekliler için düzenlenen bu düşük faizli kredi kampanyasının son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiş. Bu kampanya, emeklilere ekonomik olarak zor zamanlarda destek olmayı amaçlıyor ve mali ihtiyaçlarını uygun koşullar altında karşılamalarına yardımcı oluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, belirtilen son tarihe kadar online başvuru yapmaları gerekiyor. Bu kredi kampanyası, emekliler için yıl sonuna doğru önemli bir finansal destek ve rahatlama fırsatı sunuyor.