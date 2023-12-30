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Aracı Olan Bin Pişman: Benzin, Motorin ve LPG’de Yeni Fiyatlar!

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahipleri çaresiz kalıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyat listesi yeniden zamlı olarak güncellendi.

Akaryakıtta yeni gelişmeler yaşanıyor. Benzin, motorin, LPG fiyatlarına gelen zammın sonu bitmek bilmiyor. Akaryakıt fiyatlarına dair güncel bilgiler yayınlandı. Brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanmaları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik eylemleri, petrol arzında kesintilere yol açabileceği endişesi yaratırken, benzin fiyatlarına 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

İstanbul’da Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul’daki sürücüler için Anadolu ve Avrupa Yakası’nda geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

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İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 34,45 TL
  • Motorin litre fiyatı: 35,39 TL
  • LPG litre fiyatı: 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 34,50 TL
  • Motorin litre fiyatı: 35,45 TL
  • LPG litre fiyatı: 18,69 TL

Ankara’da Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 35,17 TL
  • Motorin litre fiyatı: 36,11 TL
  • LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İzmir’de Güncel Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 35,36 TL
  • Motorin litre fiyatı: 36,27 TL
  • LPG litre fiyatı: 18,31 TL

Bu fiyatlar, özellikle sürücüler için önemli bir maliyet kalemini oluşturuyor ve akaryakıt harcamalarının bütçe üzerindeki etkisini artırıyor. Brent petroldeki fiyat dalgalanmalarının ve bölgesel gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi bulunuyor. Sürücüler, bu güncel fiyatları takip ederek, yakıt alımlarını daha bilinçli bir şekilde planlayabilirler. Özellikle büyükşehirlerdeki sürücüler için bu fiyatlar, seyahat ve ulaşım planlamalarında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

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berkay
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