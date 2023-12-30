Aracı Olan Bin Pişman: Benzin, Motorin ve LPG’de Yeni Fiyatlar!

Akaryakıt fiyatlarında araç sahipleri çaresiz kalıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyat listesi yeniden zamlı olarak güncellendi.
Akaryakıtta yeni gelişmeler yaşanıyor. Benzin, motorin, LPG fiyatlarına gelen zammın sonu bitmek bilmiyor. Akaryakıt fiyatlarına dair güncel bilgiler yayınlandı. Brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanmaları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik eylemleri, petrol arzında kesintilere yol açabileceği endişesi yaratırken, benzin fiyatlarına 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.
İstanbul’daki sürücüler için Anadolu ve Avrupa Yakası’nda geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Anadolu Yakası:
İstanbul Avrupa Yakası:
Bu fiyatlar, özellikle sürücüler için önemli bir maliyet kalemini oluşturuyor ve akaryakıt harcamalarının bütçe üzerindeki etkisini artırıyor. Brent petroldeki fiyat dalgalanmalarının ve bölgesel gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi bulunuyor. Sürücüler, bu güncel fiyatları takip ederek, yakıt alımlarını daha bilinçli bir şekilde planlayabilirler. Özellikle büyükşehirlerdeki sürücüler için bu fiyatlar, seyahat ve ulaşım planlamalarında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’un ilçeleri arasında en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. MESUT KÖSEDAĞI GÖREVİ DEVRALDI Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, bugün (4 Nisan Perşembe) İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı ve beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Heykeli’ne çelenk bıraktı. Başkan Kösedağı ve beraberindekiler, daha sonra CHP Kadıköy ilçe […]
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MYK toplantısında dile getirdikleri: – Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme süreci de dâhil bunların üzerinde uzun uzun durulması gerektiğini, bu konuda gereken her türlü adımın atılacağının altını çizdi. – Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandığa küsmesine neden olan diğer faktörleri ise; hayat pahalılığı, Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da derinleşen enflasyon baskısı olarak […]
İnternette arattığımızda hakkınızda az şey buluyoruz. Biraz gizemli bir yazar mısınız ve sizi kendinizden dinleyelim mi? Çok hoş bir soru. Teşekkürler… Bilerek gizemli olan birisi değilim. Fakat gizemi de severim. Açıkçası dijital dünyayla aram pek iyi değil. Kendimi pek eğitemediğim bir yer burası. Haliyle uzak kalmayı tercih ediyorum. Belki de eski kafalıyım. (Gülüyor) Ben […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER İstanbul Devlet […]