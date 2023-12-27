Özgür Demirtaş’tan Asgari ücret yorumu! Nisan ayına dikkat!

Özgür Demirtaş’tan son dakika Asgari Ücret yorumu geldi. Asgari Ücretin %49 zamlanması ardından Özgür Demirtaş ilk Asgari Ücret yorumu geldi. Demirtaş, Nisan ayına dikkat çekerek enflasyonla mücadele mesajı verdi!

Asgari Ücret 578 dolar alınabiliyor!

17.002 TL olan Asgari Ücretle 578 dolar alınabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücreti 2024 yılı için 17.002 TL olarak açıkladı.

Türk iş başkanı Ergün atalay’ın 18 bin TL istiyorduk ve yılda 2 zam sözleri gerçek olmasa da Asgari Ücret yine de beğenildi.

Özgür Demirtaş’tan son dakika Asgari Ücret yorumu!

Ekonomi de yaptığı yorumlarla dikkat çeken Özgür Demirtaş Asgari Ücret sonrası açıklamalarda bulundu. Demirtaş, “Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret Açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli” yorumunu yaptı.

Özgür Demirtaş bir takipçisinin “Sende az bir ekonomi biliyorsun diye milleti yanlış yönlendirme.17000 tl az para mı ? İdareli harcayan herkes çok rahat geçinir.” sözlerine ise “Ahmetten para isteyebilirsiniz” diyerek cevap verdi ve Asgari Ücreti az buldu.