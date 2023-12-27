Erdoğan yine devreye girdi! 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı netleşti!

Asgari Ücrete gelen %49 zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak belli oldu! En düşük emekli maaşı için sürpriz bir karar çıktı. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı dikkat çekti!
En düşük emekli maaşı belli oldu!
Asgari Ücretliye az da olsa 17.002 TL gelen maaş vatandaşı mutlu etti. Gözler 7.500 TL ile geçinen en düşük emekli maaşına çevrildi. En düşük emekli maaşı için masada sürprizler yaşandı.
7.500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı tEmmuz ayında 7.500 TL yükseltilmşti. Gözler Asgari Ücrete gelen zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna cevap buldu.
Asgari Ücreti bilen Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun’un en düşük emekli maaşı 11.000 TL yükseleceğini açıkladı. Ancak Seyyanan zam sürprizi de geliyor.
En düşük emekli maaşı en az 11.000 TL olacak!
En düşük emekli maaşında büyük bir sürpriz yapılarak 11.000 TL olması bekleniyor. Ancak burada büyük bir sürpriz geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret’in 16 bin TL olmasına 1000 TL araya girip zam yaptırmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan yine araya girerek en düşük emekli maaşı 12.000 TL yükseltileceği öğrenildi.
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