Yeni Asgari Ücret 17.002 TL oldu! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!

Asgari ücreti Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Yeni Asgari ücret ne kadar olacak sorusu cevap buldu.

Konuşmalarına teşekkür ederek başlayan Vedat Işıkhan, hem işçi tarafı hem işveren tarafına teşekkür ederek Asgari Ücreti açıkladı!

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli Asgari Ücret!

Son dakika yeni Asgari Ücret 17.002 TL oldu.

Hiç bir vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eder Vedat Işıkhan, belirlenen yeni miktarı çalışanları ve ailelere memnun edeceğini inanarak söyledi. 11.402 TL olan Asgari Ücret 700 TL devlet desteğiyle 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle net Asgari Ücret 17.002 TL olarak açıklandı.

Erdoğan’dan son dakika Asgari Ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan, “2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.