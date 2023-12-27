Aile Bakanlığı yılbaşı öncesi TC kimlik numarası sonu 0 2 4 6 8 olanlara ödeme yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı, dar gelirli ailelere destek ödemesini yaptı. Aralık ayında destek ödemelerindne faydalanan vatandaşlara yeniyıl öncesi ödemeleri yatırıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri hesaplara yatırıldı.

1.250 TL hesaplarda!

Ailelere yönelik sağlanan 1.250 TL destek ödemesi, bir çok ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Hak sahibi vatandaşlara verilen ödemeler TC Kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar için hesaba gönderildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Göktaş yaptığı açıklamada, “Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 60,4 milyar lira destek sağladık. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Aile Destek programı ödemelerini e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numarasıyla “Sosyal yardım bilgileri sorgulama” ekranına bakarak ödemelerin yatıp yatmadığını görebilirsiniz.

TC Kimlik numarası sonu 0,2,4,6,8 olanlar yılbaşına kadar gönderilen ödemeler hesaplara geçeceği aktarıldı. cumartesi, pazar ve pazartesi resmi tatil olduğundan ötürü ödemeler cuma gününe kadar elinize ulaşacak.