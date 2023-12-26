Yılın son kampanyası 50.000 TL ihtiyaç kredisi 2,59 faizle verilecek! Geri ödeme sadece 56 bin TL

Yılın son kampanyası duyurdu! QNB Finansbank vatandaşları mutlu eden bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu geldi. QNB Finansbank yeni yılın son kampanyası rekor kıracak. QNB yaptığı açıklamada 2,59 faizle ihtiyaç kredisi veriyor!
QNB Finansbank 2,59 faizle ihtiyaç kredisi verecek!
En çok kullanılan bankalar arasında yer alan QNB Finansbank yılın son kampanyasını duyurdu. QNB Finansbank 2400 TL takstile 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullandıracak. QNB Finansbank 2.400 TL taksitle ihtiyaç kredisi başvuru rekoru kıracak giib duruyor!
En uygun kredi QNB’de!
Yeni yıl öncesi QNB Finansbank’tan düşük ihtiyaç kredisi veren banka yok. Aylık 2.417 TL taksitle %2,59 faiz oranıyla QNB Finansbank 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriyor. Geri ödenecek toplam tutar 87.310 TL olarak açıklandı.
6 ay çekmek isteyenlere 2,69 faiz oranıyla!
QNB Finansbank krdediyi 6 aylık çekmek isteyenlere büyük bir jest yapıyor. %2,69 faiz oranıyla 9382 TL taksitle ihtiyaç kredisi kullandırıyor. QNB Finansbank geri ödemesi sadece 56.295 TL oluyor.
10 bin TL kadar faizsiz kredi son tarih 31 Aralık!
QNB Finansbank yeni yılda %0 faiz kampanyası da sürüyor. QNB Finansbank toplamta 20 bin TL Faizsiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay adeli 10.000 TL İhtiyaç kredisi ve Cardfinans’tan 10.000 TL anında kredi imkanı 31 Aralık pazar gününe kadar devam edecek.
İlgili Haberler
Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok […]
Şubat ayında otomobil satışları yüzde 40 oranında arttı. Geçtiğimiz ay otomotiv şirketlerinin başlattığı kampanyaları kaçıranlar gözünü Mart ayına dikti. Hem kampanyalar hem de Mart ayındaki en ucuz otomobil modelleri belli oldu. İşte KİA’dan Hyundai’e, Volkswagen’den Togg’a kadar en ucuz otomobil listesi haberimizde… Devletin otomobil piyasasına yaptığı sıkılaştırma politikalarından sonra satışlar patladı. Firmalar fiyatları düşürdü. Bahçeşehir […]
Emekli maaşları değişti! Emekli maaş hesaplarında son dakika değişiklik. Ne kadar emekli maaşı alırım? E-devlet üzerinden emekli maaşları son dakika değişikliğe gidildi. Emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı hesapları nasıl değişti. Ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı alıyorum sorusu artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Sigorta girişi olanların bu sistem üzerinden […]
Ziraat Bankası hesabınıza her ay ödenen devlet yardım parası yattı mı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu destek parasını almıyorsanız başvuru nasıl yapılır yazımızda yer veriyoruz. Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan ödemeye ilişkin nasıl başvuru yapabileceğiniz ve ödeme hesabınıza yatmış mı sorgulayabileceğinize dair bilgi vereceğiz. Evde bakım maaşı, yaşlı, engelli veya bakıma […]