Yılın son kampanyası 50.000 TL ihtiyaç kredisi 2,59 faizle verilecek! Geri ödeme sadece 56 bin TL

Yılın son kampanyası duyurdu! QNB Finansbank vatandaşları mutlu eden bir ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu geldi. QNB Finansbank yeni yılın son kampanyası rekor kıracak. QNB yaptığı açıklamada 2,59 faizle ihtiyaç kredisi veriyor!

QNB Finansbank 2,59 faizle ihtiyaç kredisi verecek!

En çok kullanılan bankalar arasında yer alan QNB Finansbank yılın son kampanyasını duyurdu. QNB Finansbank 2400 TL takstile 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullandıracak. QNB Finansbank 2.400 TL taksitle ihtiyaç kredisi başvuru rekoru kıracak giib duruyor!

En uygun kredi QNB’de!

Yeni yıl öncesi QNB Finansbank’tan düşük ihtiyaç kredisi veren banka yok. Aylık 2.417 TL taksitle %2,59 faiz oranıyla QNB Finansbank 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriyor. Geri ödenecek toplam tutar 87.310 TL olarak açıklandı.

6 ay çekmek isteyenlere 2,69 faiz oranıyla!

QNB Finansbank krdediyi 6 aylık çekmek isteyenlere büyük bir jest yapıyor. %2,69 faiz oranıyla 9382 TL taksitle ihtiyaç kredisi kullandırıyor. QNB Finansbank geri ödemesi sadece 56.295 TL oluyor.

10 bin TL kadar faizsiz kredi son tarih 31 Aralık!

QNB Finansbank yeni yılda %0 faiz kampanyası da sürüyor. QNB Finansbank toplamta 20 bin TL Faizsiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay adeli 10.000 TL İhtiyaç kredisi ve Cardfinans’tan 10.000 TL anında kredi imkanı 31 Aralık pazar gününe kadar devam edecek.