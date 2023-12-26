100 bin TL 24.531 TL getiriyor! Mevduat faizleri yüzde 51’i buldu!

100 bin TL getirisi rekor kırıyor. Bankalardan mevduat faizleri oranını artırmaya devam ediyor. Merkez bankasının faiz kararları sonrası mevduat faizlerinde yükseliş hız kesmeden devam ediyor. 100 bin TL parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlara bankalar yüzde 51’i kadar ödeme yapabiliyor.

Mevduat faizleri rekor seviyede!

Yılın son haftasına girdiğimizde 32 günlük mevduat faizleri yüzde 48’e kadar çıkıyor. Parasını bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar 250 baz faiz artışı sonrası nefes alıyor. En düşük bankada yüzde 45 seviyesini bulduğu mevduat hespaları bankalar peş peşe kampanyalarını da duyuruyor!

100 bin TL mevduat faiz gerisi ne kadar?

100 bin TL mevduat faizleri ortalama bankalarda %47 faiz gerisi sağlıyor. Aylık net olarak 3.914 bin TL net vade sonu kazanç sağlanıyor.

Ancak bankalar daha yüksek getiri için şu an vatandaşlara %51 faiz oranıyla 92-181 günlük mevduat faizine koymasını istiyor.

100 bin TL 24.531 TL getiriyor!

Şu an için mevduat faizlerinde %51 getirisiyle 181 günlük mevduat faizi oldukça revaçta. Vade sonunda 124.531 TL net getiri vatandaşlara nefes oldu. 181 günlük net kazanç 24.531 TL olarak getiri sağlaması vatandaşları mevduat faizlerine itti.