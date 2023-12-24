Mauro İcardi’den kötü haber! Elmacık kemiği kırıldı! Süper kupa maçında oynayacak mı?

Galatasaray’a Mauro İcardi’den kötü haber geldi. Djiko ile İcardi’nin pozisyonu derbiye damga vurdu. Kimler penaltı dedi, kimler penaltı değil konuşmaları sonrası Mauro İcardi’den kötü haber geldi. Elmacık kemiği kırılan Mauro İcardi’nin Süper kupa maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor!

Mauro İcardi’nin elmacık kemiği kırıldı!

Fenerbahçe Galatasaray maçında Mauro İcardi’den kötü haber geldi. Mauro İcardi’nin elmacık kemiği (Zigomatik) kırıldı. Mauro İcardi’nin bu kırığına bağlı yüzünde şişlik ve morluk meydana geldi. Mauro İcardi’nin süper kupa maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

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Mauro İcardi Süper kupa maçında oynayacak mı?

Mauro İcardi’nin Süper kupa maçına yetişip yetişmeyeceği yarın yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.

Mauro İcardi’nin Djiku pozisyouna kim ne dedi?

Rıdvan Dilmen: “Gördüğümüz açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı.”

Serdar Ali Çelikler: ”Ortaya çıkan yeni açıyı izledim. Djiku – Icardi pozisyonu %100 penaltı. Bakın %99 demiyorum, %100.”

Fırat Aydınus: “Maçın tek majör pozisyonu. Icardi, Djiku’nun formasını çekiyor. Sonra Djiku’nun savurduğu şiddetli bir kolu var. Bu açılara göre Icardi’nin kafa yüz kısmına geliyor. Djiku’nun yaptığı eylem kırmızı kart ve penaltı” diyerek konuştu.

Galatasaray’dan İcardi açıklaması!

Son dakika Galatasaray, İcardi’nin fotoğrafını paylaşarak, “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…” açıklamasında bulundu.