Ailelere 15 Bin TL Devlet Desteği! e-Devlet’ten Başvurduysanız Kişi Başı 5000 TL Yardım Parası

Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Hanedeki kişi başına 5000 TL verilecek olan destek programı dikkat çekti…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik bir sosyal yardım programı başlatıyor. Program, belirli kriterleri karşılayan ailelere 5000 TL’ye kadar nakit desteği sağlamayı hedefliyor. Programdan yararlanmak isteyen ailelerin hane geliri, asgari ücretin üçte birinden az olmalı. Ayrıca, en az bir çocuğa sahip olmak ve hem hane reisinin hem de eşinin işsiz olması gibi şartlar aranıyor.
e-Devlet’ten Başvuran Ailelere Ödenecek
Başvurular, 15 ile 31 Aralık tarihleri arasında e-Devlet platformu üzerinden kabul edilecek. Başvuru için T.C. kimlik numarası, ikametgah ve gelir belgeleri gibi temel bilgi ve belgeler gerekecek. Başvuruların incelenmesi sonucunda, hak kazanan aileler Ocak 2024’te nakit yardımı alacaklar. Bu ödemeler, PTT şubelerinden kimlik kartlarıyla yapılabilecek. Ödeme miktarları, ailenin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecek. Tek kişilik haneler için 5000 TL, iki kişilik haneler için 10.000 TL, üç kişilik haneler için 15.000 TL ödeme yapılacak. Her ilave kişi için ek olarak 5000 TL ödeme öngörülüyor. Bu yeni sosyal yardım programı, Aile Destek Programı çerçevesinde yürütülüyor. Programın temel amacı, dar gelirli ailelere maddi destek sağlayarak onların yaşam şartlarını iyileştirmek. Bu yardım, özellikle ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Eğer sizler de güncel yardımlardan faydalanmak istiyoranız haber sitemizi takip edebilirsiniz. Son zamanlarda yardım ödemeleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşılıyor. Hükümet, vatandaşın refahı için çeşitli bütçe ve ödeme değişikliklerine imzasını attı.
İlgili Haberler
Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok […]
Şubat ayında otomobil satışları yüzde 40 oranında arttı. Geçtiğimiz ay otomotiv şirketlerinin başlattığı kampanyaları kaçıranlar gözünü Mart ayına dikti. Hem kampanyalar hem de Mart ayındaki en ucuz otomobil modelleri belli oldu. İşte KİA’dan Hyundai’e, Volkswagen’den Togg’a kadar en ucuz otomobil listesi haberimizde… Devletin otomobil piyasasına yaptığı sıkılaştırma politikalarından sonra satışlar patladı. Firmalar fiyatları düşürdü. Bahçeşehir […]
Emekli maaşları değişti! Emekli maaş hesaplarında son dakika değişiklik. Ne kadar emekli maaşı alırım? E-devlet üzerinden emekli maaşları son dakika değişikliğe gidildi. Emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı hesapları nasıl değişti. Ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı alıyorum sorusu artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Sigorta girişi olanların bu sistem üzerinden […]
Ziraat Bankası hesabınıza her ay ödenen devlet yardım parası yattı mı kontrol edebilirsiniz. Eğer bu destek parasını almıyorsanız başvuru nasıl yapılır yazımızda yer veriyoruz. Devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılan ödemeye ilişkin nasıl başvuru yapabileceğiniz ve ödeme hesabınıza yatmış mı sorgulayabileceğinize dair bilgi vereceğiz. Evde bakım maaşı, yaşlı, engelli veya bakıma […]