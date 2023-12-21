Asgari Ücret Zammı %40’dan %60’a Çıktı! Yeni Maaşlar Memurla Yarışacak!

Asgari ücret maaş zammı için görüşmeler sürüyor. Yeni zamlar, memur maaşına kafa tutacak gibi duruyor.

Maaşlarla ilgili çeşitli toplantılar, görüşmeler ve araştırmalar sürüyor. Hal böyle iken asgari ücret %60 zamlanacak mı sorusu bir anda gündem oldu. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sonrasında, 2024 yılı için asgari ücret zammıyla ilgili kulislerde çeşitli bilgiler dolaşıyor. Asgari ücretin ne kadar artacağı konusunda vatandaşlar büyük bir merak içinde. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman gibi uzmanlar, son durumu değerlendiriyor. Duman, asgari ücret zammının yüzde 60’a kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bu oran, asgari ücretin şu anki seviyesinden oldukça yüksek bir artışı ifade ediyor.

Sendikalar %60 Zam İstiyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan ne zaman kesin bir açıklamanın yapılacağı henüz net değil. Dün gerçekleşen toplantıdan sonra, iki toplantının daha yapılması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Aralık 2023’te kararın Resmi Gazete’de yayımlanması öncesinde açıklanacağını söyledi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, toplantıda işçi temsilcilerinin de görüş bildirmiş olabileceğini ve vergi düzenlemeleri ile refah payı gibi konuların gündeme gelmiş olabileceğini ifade etti. Asgari ücret zammının son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek. İlk başta yüzde 40 zam olarak konuşulurken, işçi sendikalarının yüzde 60’a kadar artış talep ettiği belirtiliyor.

2024 asgari ücretinin ne kadar olacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Yapılan tahminler, zam oranının yüzde 40 ile 60 arasında değişebileceğini gösteriyor. Örneğin, yüzde 40 zamda net asgari ücret 15 bin 962 TL, brüt ise 18 bin 780 TL olacak. Zam oranı yüzde 60’a çıkarsa, net asgari ücret 18 bin 243 TL’ye yükselecek. Bu durum, çalışanların hayat kalitesini ve alım gücünü etkileyebilir ve ekonomik dinamikleri değiştirebilir. Kesin rakamların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, bu süreçte gelişmeleri dikkatle takip ediyor.